Klub der jungen Geschichten Geldregen Elias Zimmermann, Ennetbürgen, 3. Oberstufe

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in ihren Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Es hat einfach angefangen zu regnen. Aber kein Wasser, es regnete 100-Fr.-Noten. Alle Leute stürmten auf die Strasse, um das Geld einzusammeln. Einzig die obdachlose Frau sass noch am Boden. Sie lachte nur.

Nach so ca. 30 Sekunden hörte der Geldregen auf. Es wurde jetzt plötzlich dunkel am Himmel, an dem es vorhin noch das Geld runtergeregnet hatte.

Auf einmal begann all das Geld, das in den Taschen und Händen der anderen Leute war, glühend heiss zu werden.

Die obdachlose Frau stand plötzlich auf und sagte: «So, meine lieben Damen und Herren. Das, was ihr gerade erlebt oder sogar gespürt habt, war Karma. Ich sitze hier seit Tagen auf meinem Karton und keinen von euch hat es interessiert. Bis dieser junge Mann hier auf mich aufmerksam wurde.» Sie zeigte auf mich. «Er hat mir einen Zweifränkler in meinen Hut geworfen.»

Die obdachlose Frau ging nun langsam durch die Menge, während die anderen Menschen die ganze Zeit aufgrund des heissen Geldes herumhüpften und versuchten, es loszuwerden. Die Frau sammelte das Geld auf und verteilte es grosszügig an die anderen Bedürftigen und Obdachlosen in der Gegend.

Als sie damit fertig war, trat sie wieder vor die Menschenmenge und sagte: «Ich weiss, dass ihr alle gedacht habt, ich wäre eine bettelnde, obdachlose Frau, die nur Geld will. Aber ihr habt falsch gedacht. Ich wollte nur eine Handlung der Freundlichkeit und Wärme, die allein dieser Junge mir gegeben hat. Ich danke ihm und ich danke euch allen dafür, dass ihr zugehört habt.» Dann drehte sich die Frau um und ging davon, während die Menge in Stille und Erstaunen zurückblieb. Ich sah ihr nach und wusste, dass ich soeben eine Lektion über die Macht der Freundlichkeit gelernt hatte. Ich beschloss, in Zukunft mehr auf die Bedürfnisse anderer zu achten und ihnen, wann immer ich könnte, zu helfen.

In den nächsten Wochen konnte ich nicht aufhören, an die obdachlose Frau und ihre Worte zu denken. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Verpflichtung hatte, anderen Menschen zu helfen und ihnen Freundlichkeit zu zeigen, genau wie sie es getan hatte. Ich besuchte Suppenküchen und verteilte Kleidung und Essen an diejenigen, die es brauchten.

Eines Tages traf ich wieder auf die obdachlose Frau, die ich vor ein paar Wochen getroffen hatte. Sie erkannte mich sofort und lächelte mich an. «Ich sehe, dass du deinen eigenen Weg gefunden hast, anderen zu helfen», sagte sie. «Es ist schön, zu sehen, dass meine Worte einen Unterschied gemacht haben.» Ich bedankte mich bei ihr für die Inspiration, die sie mir gegeben hatte, und erzählte ihr von meinen Bemühungen, anderen zu helfen. Sie hörte aufmerksam zu und gab mir einige wertvolle Ratschläge. Wir unterhielten uns noch eine Weile, bevor wir uns schliesslich verabschiedeten. Als ich ging, fühlte ich mich erfüllt und glücklich, dass ich in der Lage war, anderen zu helfen und etwas zurückzugeben.

Die Begegnung mit der obdachlosen Frau hatte mein Leben verändert und mir gezeigt, wie mächtig ein kleiner Akt der Freundlichkeit sein kann. Ich wusste, dass ich meine Bemühungen fortsetzen würde, anderen zu helfen und dass ich immer dankbar sein würde für die Lektion, die ich von ihr gelernt hatte.