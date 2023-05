Klub der jungen Geschichten Geniesse das Leben Anja Gähwiler, Steinhausen, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich machte seit 14 Jahren mit voller Leidenschaft Leichtathletik. Bis es zum Tag kam, als sich alles für mich änderte. Endlich war es so weit: Die WM in Oslo. Dafür hatte ich jahrelang hart trainiert. Ich erträumte mir schon als Kind, die beste Stabhochspringerin der Welt zu sein. Und zum ersten Mal in meiner Karriere gehörte ich zu den Topfavoriten. Ich stand auf und fühlte mich so fit wie noch nie, was man nach einem Schlaf von dreieinhalb Stunden nicht glauben konnte. Ich hatte kein Auge zu bekommen. Später funktionierte es dann mit ruhiger Musik. Nachdem ich aufgestanden war, nahm ich mein Frühstück zu mir, Porridge mit frischgepressten Orangensaft. Danach ging ich ins Bad und machte mich fertig.

Wie geplant fuhr ich mit dem kleinen Van zum Stadion. Dort angekommen habe ich als erstes meinen Trainer begrüsst und bin mit ihm alles durchgegangen. Nach der kleinen Besprechung ging es zum Aufwärmen. Ich begann mit den Gelenken und mobilisierte sie gut. Das Kräftigen, das ich nicht sehr mochte, kam anschliessend. Die letzten Übungen, bevor es mit dem Stab weiterging, waren Lauf -und Koordinationsübungen, die mir überraschenderweise sehr gut gelangen. Ich habe dann eine kleine Trinkpause eingelegt. Ich schnappte mir den vier Meter langen Stab und machte mit diesem Sprungübungen. Als ich damit fertig war, war ich unbeschreiblich glücklich, da ich wusste, dass es nicht mehr lange gehen konnte, bis das hier alles startet. Ein Blick auf die Uhr bestätigte es. Um genau zu sein waren es noch 16 Minuten. Diese wenige Minuten fühlten sich wie Stunden an. Nach kurzen Infos vom Coach wurde endlich mein Name aufgerufen. Ich startete mit 4.50 Meter, die ich locker geschafft hatte, jedoch nicht nur ich, sondern auch viele meinen Konkurrentinnen. Es ging dann immer 10 Zentimeter höher, bis nur noch ich und eine Polin im Wettkampf waren. Die Latte lag momentan bei 5,10 Meter. Die Polin hatte drei Fehlversuche und ich hatte zwei. Ich wusste, wenn ich diesen Sprung schaffte, ohne dass die Latte runterfallen würde, wäre ich Weltmeisterin. Nicht nur das, sondern auch Weltrekordhalterin im Stabhochsprung. Ich atmete tief ein, zählt auf drei und spurtete mit voller Kraft voran. Der Sprung war gut, ich fühlte, wie sich meine Stange bog. Ich zog immer höher und höher. Oben angekommen machte ich meine Bewegungen wie im Training. Das Runterkommen dauerte lang. Ich spürte die weiche Matte unter mir. Ich schaute nach oben und die Latte hatte sich kein bisschen bewegt. Du bist Weltmeisterin, sagte mein Coach. Als ich das hörte konnte ich es nicht glauben. Ich feierte die ganze Nacht durch. Ich realisierte es erst, als ich am nächsten Tag, mit einem leichten Kater, die Medaille in der Hand hielt. Ich habe es geschafft, schrie ich durch die ganze Halle. Am Abend ging es mit dem Flugzeug wieder nach Hause. Vom Flughafen ging es dann für mich mit dem Taxi weiter. Alles war wie immer, ich hörte mit meinen Kopfhörern Musik und genoss die Ruhe. BÄM. Der Taxifahrer hatte die Ampel nicht gesehen und ein anderes Auto raste in uns. Ich lag am Boden, sah nur Blaulicht und hatte Angst. Ich hörte die Ärzte sagen: “Sie muss sofort ins Krankenhaus.” Ich probierte wach zu bleiben, jedoch schlief ich ein und wachte erst im Krankenhaus wieder auf. Ich hatte Kopfschmerzen, sah alles verschwommen und ich spürte meine Beine nicht mehr. Ich rief nach den Ärzten: “Was ist passiert?” Ich konnte nicht mehr. Als die Ärzte reinkamen, wusste ich, etwas stimmte nicht. Sie sagten mir, ich sei querschnittsgelähmt. Dieser Satz verfolgte mich wochenlang. Ich wusste mit Stabhochsprung war es vorbei. Stabhochsprung war mein Leben und jetzt war es weg? Es ging mir scheisse. Woche für Woche verging. Meine beste Freundin hatte mich in der letzten Zeit sehr unterstützt und suchte mir einen neuen Sport heraus, den ich machen konnte. Sie schlug mir Rollstuhlbasketball vor und mir gefiel die Idee. Ich meldete mich an und fand den Sinn meines Lebens wieder. Seitdem hat sich vieles verändert. Ich geniesse das, was ich alles machen kann, denn es kann immer schlimmer kommen.