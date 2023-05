Klub der jungen Geschichten Gibt es einen Weg zurück? Lisa Stöckli, Mauensee, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Mir wurde kalt und warm zugleich. Trotzdem lief ich auf den Schrank meiner verstorbenen Grossmutter zu. Ich öffnete den Schrank. Plötzlich schoss mir Licht entgegen und umhüllte mich. Das Blut gefror mir förmlich in den Adern. Das Licht zog mich in den Schrank. Plötzlich fand ich mich auf einer grünen, saftigen Wiese wieder. Ich wollte gerade wieder ins Licht springen, als es quasi verschluckt wurde. Als ich loslaufen wollte, sprach mich jemand an. Es war eine ältere, eher kleinere Frau. Die Frau sah mich entsetzt an, hauchte meinen Namen und wollte mir klar machen, dass sie meine Grossmutter sei. Sie packte mich am Arm und zog mich unter einen grossen Baum. Sie erläuterte, dass ich ihr unauffällig folgen sollte. Ich wollte sie gerade fragen, was überhaupt los sei, als sie schon loslief. Ich lief ihr hinterher, überholte sie und löcherte sie mit Fragen. Aber sie entgegnete mir nur, dass ich ihr unauffällig folgen sollte. Aber ich hörte nicht auf sie und stellte weitere Fragen. Sie sah trotzdem sehr gelassen aus. Plötzlich schoss der Boden unter uns nach oben! Ich krakeelte so laut wie ich konnte, aber meine Grossmutter stand einfach nur da. Als es stoppte, lief meine Grossmutter in ein altes, verrottetes Baumhaus. Sie machte mir klar, dass ich mich auf die alte Bank setzen sollte. Sie begann mit einer tiefen beruhigenden Stimme zu reden. Meine Grossmutter erklärte, dass sie auch mal in diesen Kleiderschrank hineingezogen wurde. Sie suchte schon seit Jahren einen Ausweg aus dem geheimnisvollen Schrank. Ich machte den Vorschlag, dass wir zusammen zurückgehen könnten. Sie erklärte mir, dass wir 4 Schlüsselteile brauchten. Das erste Teil hatte sie schon. Sie zog es aus der Hosentasche. Das Teil kam mir bekannt vor, aber meine Grossmutter erklärte mir, dass wir aufbrechen mussten. Wir liefen schon ca. eine halbe Stunde. Plötzlich sah ich einen riesigen goldenen Palast. Meine Grossmutter erläuterte, dass das Schlüsselteil am Halsband vom Schlosshund sei. Wir schlichen zum Palast und kletterten über die Mauer. Als meine Füsse den feuchten, moosigen Boden berührten und ich mich umsah, sah ich eine goldene Hundehütte. Bingo! Der Schlosshund lag darin. Meine Grossmutter gab mir Zeichen, dass ich das Schlüsselteilchen holen sollte. Ich tippelte auf Zehenspitzen zur Hundehütte. Der Hund schlief sehr tief, also hatte ich einfaches Spiel. Ich öffnete den Verschluss mit meinen langen Fingernägeln und hatte ich das Teilchen in der Hand. Ich tippelte zurück zu meiner Grossmutter und wir kletterten über die Mauer. Sie lief los und ich hinterher. Ich fragte sie, wo wir hingingen. Meine Grossmutter murmelte, dass wir zu einem Fluss gehen. Plötzlich hörte ich ein rauschen und wie aus dem Nichts standen wir an einem Fluss. Meine Grossmutter zog die Schuhe aus und stieg langsam in den Fluss. Also zog ich auch meine Schuhe aus und marschierte zu meiner Grossmutter. Sie erklärte, dass wir nach einer grossen pinken Muschel suchen mussten. Das Wasser war glasklar. Ich stapfte durch das Wasser und hielt Ausschau nach der grossen, pinken Muschel. Ich drehte mich zu meiner Grossmutter um und sie hielt die Muschel in die Höhe. Wir stiegen aus dem Fluss und setzten die drei Teile zusammen. Mich juckte etwas am Hals und ich zog meine Kette aus. Plötzlich fiel mir auf, dass der Anhänger auch ein Teilchen war. Meine Grossmutter sah mich fassungslos an, aber ich fügte trotzdem ohne Zögern das Teilchen ein. Ein riesiger Lichtstrahl umhüllte uns. Plötzlich standen wir gemeinsam wieder in unserem Keller.

Alle Schlüsselteile verschwanden aus meiner Hand. Wir schlossen die geheimnisvolle Schranktür. Wir liessen die verrückte, aber zugleich magische und schöne Welt hinter uns.