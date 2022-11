Unihockey – Herren 1. Liga Glattal Falcons bezwingt auswärts Vipers InnerSchwyz Glattal Falcons behielt im Spiel gegen Vipers InnerSchwyz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Glattal Falcons: Patrick Obrist brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 6, als Marco Bachmann für Vipers InnerSchwyz erfolgreich war. Michel Bill erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Glattal Falcons.

Der Ausgleich für Vipers InnerSchwyz fiel in der 19. Minute (Silvan Heinzer). Nick Christen brachte Glattal Falcons 3:2 in Führung (22. Minute). Glattal Falcons baute die Führung in der 38. Minute (Robin Murer) weiter aus (4:2).

Der Anschlusstreffer für Vipers InnerSchwyz zum 3:4 kam in der 43. Minute. Verantwortlich dafür war Manuel Regli. Das letzte Tor der Partie fiel in der 56. Minute, als Patrick Obrist die Führung für Glattal Falcons auf 5:3 erhöhte.

Patrick Obrist mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Glattal Falcons: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Patrick Obrist mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nick Christen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Fabian Zolliker mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Manuel Regli (Tor: 1, Assist: 0), Marco Bachmann (Tor: 1, Assist: 0), Silvan Heinzer (Tor: 1, Assist: 0), Cédric Heinzer (Tor: 0, Assist: 1) und Devin Lüönd (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Nick Christen zum besten Spieler von Glattal Falcons gekürt. Bei Vipers InnerSchwyz wurde diese Ehre Devin Lüönd zuteil.

Unverändert liegt Glattal Falcons auf Rang 9. Das Team hat 13 Punkte. Für Glattal Falcons geht es zuhause gegen Bülach Floorball (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 3. Dezember statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

Vipers InnerSchwyz liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat neun Punkte. Vipers InnerSchwyz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.