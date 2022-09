Unihockey – Herren 1. Liga Glattal Falcons bezwingt Vipers InnerSchwyz Glattal Falcons gewinnt am Freitag zuhause gegen Vipers InnerSchwyz 6:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Vipers InnerSchwyz: Marco Bachmann brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Joel Müller durch seinen Treffer für Glattal Falcons in der 17. Minute her. Marc Schuler traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Vipers InnerSchwyz.

In der 21. Minute traf Robin Jezler für Glattal Falcons zum 2:2-Ausgleich. Das Tor von Marco Gwerder in der 24. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Vipers InnerSchwyz. Der Ausgleich für Glattal Falcons fiel in der 29. Minute (Joel Müller).

Sandro Föhn traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für Vipers InnerSchwyz. Glattal Falcons glich in der 41. Minute durch Patrick Obrist aus. Raphael Steffen traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für Glattal Falcons.

Erneut Joel Müller sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Glattal Falcons. Vipers InnerSchwyz kam in der 49. Minute noch auf 5:6 heran, als Marc Schuler traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Fabian Zolliker mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Glattal Falcons: Das Spiel werden Fabian Zolliker mit vier Punkten (Tore: 0, Assists: 4) und Joel Müller mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Robin Jezler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Das Spiel wird Silvan Heinzer mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Marc Schuler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Glattal Falcons verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Glattal Falcons tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Bassersdorf Nürensdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

Vipers InnerSchwyz liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Für Vipers InnerSchwyz geht es in einem Heimspiel gegen Pfannenstiel Egg (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (19.30 Uhr, MZG Rothenthurm).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.