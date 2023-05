Klub der jungen Geschichten Glück im Unglück Jana Wildisen und Mia Daller, Adligenswil, 1. Oberstufe

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher»

«Vergiss deinen Schlafsack nicht» rief die Mutter von Ramon ihm hinterher. Wenn sie nur gewusst hätte, dass Ramon viel mehr als nur eine Schlafsack für seine Reise mit seiner besten Freundin Chiara brauchte. Oder waren Ramon und Chiara vielleicht mehr als nur beste Freun-de? Sie waren sich jedenfalls sicher, dass es eine grossartige Zeit werden würde.

Die Reise nach Madagaskar war schon längst gebucht und finanziert. Aber davon wussten die Eltern nichts. Als Ramon und Chiara e am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle waren, hat-ten sie Angst, dass man sie nicht mal ausreisen lassen würde, da sie noch nicht 18 waren. Aber alles ging gut. Als sie im Flieger waren konnte nichts mehr schief gehen. Dachten sie zumin-dest. Nach einigen Stunden in der Luft, passierte das, womit niemand so wirklich gerechnet hatte. Sie waren schon über Ägypten geflogen und waren jetzt über dem Meer. Chiara war es schon etwas unwohl, weil es viele Turbulenzen gab, aber sie hat sich nicht viel dabei gedacht, weil Turbulenzen ja immer mal passieren können. Als sie aber merkte, dass das ganze Flugzeug immer tiefer flog, wusste sie, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Deswegen weckte sie Ramon und gab ihm Bescheid, denn dieser hatte noch bis vor einer Minute geschlafen. Ramon aber dachte sich nichts dabei und er beruhigte Chiara. Aber als zwei Minuten später das Flug-personal eine Durchsage machte, dass bitte alle ihre Rettungswesten anziehen und den Linien am Boden folgen sollten, wusste auch Ramon, dass nicht alles gut war. Chiara und Ramon begaben sich so schnell wie möglich zum Notausgang. Sie merken aber, dass das Flugzeug schon sehr nah am Wasser war und dass sie bald ins Meer abstürzen würden. «Ich kann da nicht raus, Ich kann nicht schwimmen», sagt Chiara. « Du schaffst das. Ich helfe dir, aber wir müssen hier raus. Wir sterben, wenn wir nicht versuchen hier rauszukommen». So sprangen sie Hand in Hand raus und Chiara klammert sich fest an Ramon als sie im Wasser waren.

Zum Glück sahen sie gleich darauf eine kleine Insel, auf der sie schliesslich mit all den ande-ren Passagieren strandeten. Nach mehreren Stunden auf der kleinen Insel, hörten sie auf ein-mal ein lautes Propellergeräusch. Sie konnten ihren Augen kaum glauben! Es waren tatsächlich ihre Eltern mit einem luxuriösen Hubschrauber, gefolgt von anderen Rettungshubschraubern. Als die Eltern gelandet waren, fielen Ramon und Chiara ihnen in die Arme. Als sich alle wie-der beruhigt hatten, fragten die beiden ihre Eltern, woher sie das ganze Geld für den Hub-schrauber hatten. Es stellte sich heraus, dass Ramons Eltern im Lotto gewonnen hatten. Beru-higt und glücklich flogen sie zurück nachhause in ihre neue Villa. Chiara und Ramon heirateten 2 Jahre später und brachten ein gesundes Kind zur Welt.