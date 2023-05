Klub der jungen Geschichten Glück im Unglück Enya Simmen, Buonas (ZG), 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Die Obdachlose lächelte mich an. Ich lächelte scheu zurück. Dabei rutschte ihr Ärmel hoch und was ich sah, war etwas Unfassbares. Sie trug die gleiche Kette wie ich. Dunkel habe ich habe mich erinnert, dass mein Vater mir immer erzählt hatte, dass es ein Erbstück sei und meine Mutter das gleiche besass. Damals hat meine Mutter mich und meinen Vater verlassen.

Die Obdachlose merkte, dass ich es herausgefunden habe. Sie stand auf und rannte weg. Ich versuchte sie aufzuhalten, aber es ging nicht. Ich brach in Tränen aus. Ich rannte nach Hause zu meinem Vatter ich erzählte ihm alles. Er brach auch in Tränen aus aber eine Frage hatte ich noch. «Vater, wegen was ist damals meine Mutter weg gegangen?» Mein Vater erzählte, dass sie und er Streit hatten und sie im Anschluss wegging Anschliessend wurde sie wohl obdachlos. Mein Vater sagte: «Es tut mir so leid, dass wir das dir nie gesagt haben und du das miterleben musst und musstest.»

Am morgen früh beschloss ich meine Mutter zu suchen. «Wo habe ich sie zuletzt gesehen?» «Aha im Park, da sind immer viele Leute.» «Ich rannte dahin, ohne Bescheid zu sagen. Ich war da und sie hatte mich schon gesehen und rannte wieder weg. «Oh Mist, sie ist wieder weg.» Aber sie liess ein Zettel fallen. Ich rannte dahin und dachte: «Warum renne ich, es bringt nichts.» Also lief ich da hin und nahm den Zettel und da stand drauf.

«Es tut mir alles so leid, was ich getan habe! Bitte verzeih mir!» Ich brach wieder in Tränen aus. Noch nie hatte ich so viel geweint. Ich blickte auf und da war sie, versteckt hinter einem Mülleimer. Als ich sie erblickte habe ich mich entschlossen zu gehen und alles meinem Vater zu sagen. Zuhause erzählte ich alles und dann ging ich ins Bett, denn es war schon sehr spät. Aber ich wusste, dass ich nicht aufgeben will!

Am Morgen stand ich auf und machte mich bereit. Ich verabschiedete mich von meinem Vater und ging zum Zug. Ich war da und plötzlich stiess mich jemand auf die Gleise. Ich schrie: «Ahhhh!» Ich verletzte mich an meinem Bein und kam nicht hoch. Ich wusste es war zu spät, der Zug kam und

«Warte was ?!» Ich wurde von jemandem hochgezogen. «Mama!» rief ich. Sie viel selbst rein und der Zug hat sie vor meinen Augen überfahren. Ich war so zerstört alle Hilfe war zu spät ihr letzten Wörter «Es tut mir leid was ich getan habe ich werde immer bei dir sein» werde ich nie vergessen.

Am nächsten Tag war es überall im Fernsehen und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, denn ich hatte eine wichtige Frage.» «Vater, wegen was ist sie gegangen, ich bin mir sicher, dass du mich angelogen hast.» « Ja es tut mir so leid nur wegen den Mafiosi. Sie haben sie bedroht sie zu töten, wenn sie zurückkommt und die Mafia ist so gefährlich, niemand traut sich dagegen zu stehen, sie haben im Jahr mehrere Menschen umgebracht. Das ist der echte Grund, es tut mir Leid.» «Ich und Papa versöhnten uns und Mama war immer in meinem Herz, auch wenn ich am Boden zerstört war die Zeit nicht mit ihr zu verbringen.