Klub der jungen Geschichten Glück im (Zug-)Unglück Estella Jost, Nottwil, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir hatten viel zu viel Vertrauen. Stopp, stopp, stopp… zurück an den Anfang. Es fing alles mit einem Jungen aus Paris im Jahr 1994 an. An seinem siebten Geburtstag überraschten seine Eltern ihn mit einer ersten gemeinsamen Reise nach London.

Pfeifend fuhr der Zug ein. Meine Mutter rief: «Gustav einsteigen!» Als wir endlich unseren Platz gefunden hatten, ging es auch schon los. Gustav und seine Eltern sassen gemütlich im Abteil achtzehn. Sie waren jetzt im Eurotunnel unter dem Meer. Plötzlich fing der Zug an zu zittern. Alle schrien durcheinander und der Strom ging aus. Gustavs Eltern verliessen das Abteil. Sie wollten schauen was los ist. Jetzt sass Gustav allein da. Nach einiger Zeit beschloss er, seine Eltern zu suchen da immer mehr Wasser in den Zug drang. Er folgte den Leuten aus dem Zug und fand dann im Tunnel ein Loch, aus dem er an die Oberfläche gelangen konnte. Als er oben ankam, sah er eine Stadt. Er fand ein Holzbrett und klammerte sich daran fest. Mit dem schwamm er an Land. Er war so erschöpft und legte sich flach auf den Boden und schlief ein. Nach einer Weile weckte ihn eine fremde Frau. Sie sagte: «Woher kommst du?» Gustav erzählte ihr die ganze Geschichte. Die Frau verstand ihn völlig. Sie war voller Mitleid. Sie sagte: «Warte hier bis heute Abend. Mein Mann ist noch zuhause und er mag keine Kinder. Er geht aber heute Abend für 2 Jahre auf eine Geschäftsreise. Dann kannst du zu mir kommen und wir schauen weiter.» Am Abend kam die Frau wieder und nahm Gustav nach Hause. Die Frau beschloss, Gustav zu adoptieren. Gustav war damit einverstanden, da er vermutete, dass seine Eltern ertrunken waren.

Nach 2 Jahren kam der Mann von der Geschäftsreise zurück. Er fand Gustav sympathisch und freundete sich mit ihm an. Der Mann hatte vollstes Verständnis für Gustavs Geschichte. So bekam Gustav eine neue Familie.