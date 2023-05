Klub der jungen Geschichten Glück ist Gold wert Samuel Schürmann, Sursee, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich stieg ins Flugzeug und beobachtet ein Mann, der immer wieder ums Flugzeug lief. Man sah nicht, ob er da arbeitete, denn alle andere hatten Leuchtwesten ausser diesem Mann. Er hatte einen schwarzen Anzug und nicht ein billigen mit schwarzen Schuhen. Mein Freund fragte mich, was los ist, darum kam ich mit meinen Gedanken zurück. Ich ging an meinen Platz im Flugzeug und setzte mich hin. Es war so entspannend, dass ich sogar ein bisschen schlafen konnte. Der Flug verlief gut und ruhig. Es wäre zu lang, um wach zu bleiben den ganzen Flug. Ich sah aber den Mann nicht mehr, der am Anfang des Fluges um das Flugzeug lief. Ich wachte auf und eine laute Sirene ertönte. Ich war im Halbschlaf und aufgeregt mein Puls stieg hoch und meine Beine fingen an zu zittern. Die Leute waren durcheinander und schrien herum. Es gab krasse Turbulenzen. Mich drückte der Sitz nach vorne und ich hatte grässliche Schmerzen. Mein Oberschenkel blutete, weil ich ihn bei dem Metall eingeklemmt hatte. Ich schrie um Hilfe, aber es brachte nichts. Ich steckte fest und konnte nicht mehr raus. Ich fiel in Ohnmacht. Ich hatte viel Blut verloren. Das Flugzeug ging mit der Nase voraus ins Meer. Ich wurde nervös, denn mit dem Flugzeug ins Wasser fliegen ist nicht ganz ohne. Ich musste mich Unterwasser aus dem Sitz rausbekommen. Ich hatte Schmerzen und ich hatte Luftnot. Ich ging immer tiefer ins Meer hinunter. Ich nah mich zusammen und riss mich aus dem Sitz. Er hat nachgelassen und ich konnte hoch schwimmen an die Oberfläche. Ich sah eine Insel, aber ich sah auch, dass ich blutete und ich jetzt an Land muss, denn Haie Riechen Blut. Ich war schnell im Schwimmen, weil ich jeden Freitag in den Schwimmkurs ging, aber ich sicherlich nicht so schnell, wie ein Hai. Ich verlor Blut. Ich musste schnell etwas machen damit ich nicht verblutete. Ich war froh, als ich auf der Insel war, aber mein Blut floss und floss. Ich riss mein T-Shirt ab und trocknete die Wunde. Es dauerte 15 Minuten, bis sie getrocknet war. Ich band mir es über die Wunde und nahm das Seil, dass ich gefunden habe als Befestigung. Ich suchte nach einem scharfen Stein, um die Kokosnüsse aufzumachen, denn in Kokosnüssen hat es Kokoswasser und Fruchtfleisch. Ich hatte sehr Hunger und Durst also war die schnell weg. Ich musste überleben, also baute ich mir einen Unterschlupf mit Holzstämmen, die am Boden lagen und das Dach machte ich mit Bananenblätter und Palmenblätter. Plötzlich kam ein komisches Gefühl. Ich hatte etwas nicht mehr, mein bester Freund. Ich hatte Schuldgefühle. Ich klemmte fest, wieso wen ich nur nicht diesen Sitz gebucht hätte. Aber das Leben ging weiter und ich rieb mir die Tränen aus dem Gesicht. Ich legte ein SOS auf dem Boden mit Palmenblättern und schlief ein neben den Palmenblättern. Ich war so überfordert in meinem Kopf, dass ich nicht schlafen konnte, aber der Sternenhimmel war schön. Ich sah eine Sternschnuppe und wünschte mir, dass ich wieder nach Hause kann. Am Morgen wusch ich mich. Meine Wunde brannte wegen dem Salzwasser. Ich sah ein Schiff, eine Yacht, eine riesige. Ich reif so laut, wie ich konnte und dann sahen sie mich. Ich brach in Tränen aus. Sie kamen zu mir mit einem kleinen Motorboot. Sie trugen mich aufs Boot, aber konnten meine Sprache nicht. Ich kam wieder nach Hause und diese Geschichte erzähle ich heute noch den Menschen.