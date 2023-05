Klub der jungen Geschichten Glücksgefühle Philippe Sidler, Ibach, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eigentlich sollte ich nur eine Flasche Fanta für das Abendessen holen, doch ich wollte unbedingt wissen, was sich im Schrank verbarg. Mein Gefühl sagte mir, dass ich es nicht machen sollte, doch ich bereute es nicht.

Mit zitternden Händen öffnete ich langsam den Schrank. Mein Atem stockte, als ich sah, was dieses leuchtende Etwas war. Es war ein Portal zu einer anderen Dimension. Ich zögerte keine einzige Sekunde. Dieses Portal führt mich vielleicht zu Aliens oder Marsmenschen, das wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Alles drehte sich und mir war übel. Das Nächste, was ich sah, war ein Dorf voller kleinen, herumrennenden, grünen Dingern… Kobolde!! Endlich wartete ein Abenteuer auf mich! Sie waren etwa dreimal kleiner als ich, aber dennoch waren sie mutig. Die Kobolde brüllten: „Da ist er wieder, der grosse Riese!“ Der König kam mit einem Seil und wollte mich festnehmen. So musste ich zurück zum Portal rennen, doch ich stolperte über einen herausragenden Stein und fiel um. Jetzt kam der König mit einem Schwert. Sie wollten mich enthaupten. Ich war entsetzt und rief darum: „Wir können doch alles friedlich lösen!“ Doch sie hörten nicht zu. Ich bereute es fast, dass ich so neugierig war. Die letzten Augenblicke meines Lebens liefen! Drei, zwei, eins, null! Da erwachte ich aus dem Tiefschlaf.

Das war wohl alles nur ein böser Albtraum. Aber wieso sind dann meine Beine gefesselt ?!