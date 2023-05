Klub der jungen Geschichten GPS Kobolde Sophie Schuler, Schüpfheim, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Plötzlich zog mich ein Licht zum Schrank und auf einmal war ich in einem ganz dunklen Strudel gelandet. Es dauerte nur wenige Sekunden und ich fiel aus dem Strudel.

Ich glaubte, eine Zeit bewusstlos gewesen zu sein. Als ich die Augen öffnete, waren lauter Zwerge um mich herum. Ich sah mich zuerst einmal um und als ich sah, dass ich in einem wunderschönen blumigen Wald lag, war ich sehr erstaunt. Ganz viele Häuser standen da, die in der Grösse von Puppenhäusern waren. Ich war ich einfach nur begeistert! Ich stand auf und begann den Zwergen Fragen zu stellen. Plötzlich fing ein Zwerg an zu weinen und sagte, dass immer um 24:00 Uhr blasse Kobolde kamen, die immer Gold aus der Ruine klauten.

Jeden Morgen, wenn die Zwerge wieder in die Ruine gingen, war die Kiste voller Gold wieder leer. Das fanden die kleinen Kerle natürlich gar nicht cool!

Die Zwerge sagten mir, ich sollte ihnen helfen, die Kobolde zu stoppen.

Ich sagte ja. Die Jungs sagten: „Geh bei dem Oberhaupt vorbei. Wir zeigen dir den Weg. Er erklärt dir dann den genauen Plan und kann dich auch wieder zurück nach Hause schicken.”

Die ganze Zwergenschar führte mich über Wiesen mit herrlich duftenden Blumen und über einen sehr hohen Abgrund. Als die Wichtel anhielten dachte ich, wir wären angekommen. Aus der hintersten Reihe trat der kleinste unrasierteste Zwerg hervor und sagte: “Momentan ist das die vergammelte Grotte der Kobolde.” Als ich hinauf spähte, sah ich eine ganz grosse Grotte, in der lauter Kobolde ihre Arbeit taten.

Weiter gingen wir über ein hohes Grasland und über morsche Brücken, die über eine Schlucht gingen. Endlich, an einem grossen, prächtigen Schloss angekommen ging eine schwere Holztür auf. Stolz trat ein kleiner modischer Zwerg heraus. Der sagte: „So, so du musst also dieser Riese sein. Wenn die Kobolde um 24:00 Uhr kommen, müssen wir schon die Kiste mit dem Gold an den richtigen Platz gestellt haben. Die drei ist das Stichwort, dann geht der Kampf los. Die Zeit tickt! Den Plan zu erklären, dauert zu lange folge einfach den Zwergen. Ah, was ich noch vergessen habe, ich heisse Ratzefutz Kleinherr.“

Hiernach wanderten wir zu der Ruine. Augenblicklich ging der Kampf los. “Achtung, ein Geräusch!”, sagte der rundeste Zwerg, „sie kommen...!”

“Auf drei: Eins, zwei, drei Angriff!” Wir dachten, wir hätten eine Chance, aber zu früh gefreut, es kostete uns Kopf und Kragen und sogar die Hände flogen!

Aber am Schluss nahmen die Kobolde die ganze Kiste mit Gold mit!

Wir waren sehr enttäusch, aber da sah Ratzefutz ein kleines muffiges Gerät. Es sah aus wie ein GPS-Gerät und ich erklärte, dass man so einen Ort orten konnte.

Wir schauten, ob die Koordinaten noch eingegeben waren. Tatsächlich! Auf dem GPS-Gerät standen die Koordinaten: 6598740/ 9764358! Jetzt konnten wir das Versteck mit den Koordinaten orten!

„Also, wir gehen jetzt zum Versteck mit dem Gold und dann kann ich wieder nach Hause!“, sagte ich.

Also es ging durch Wälder und Flüsse. Auf dem Weg fanden wir Goldstücke. Wir sammelten sie ein. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Leise holten wir wieder unser Gold zurück. Wir waren alle sehr aufgeregt, aber zum Glück hörten uns die Kobolde nicht. Wir zogen die grosse Kiste zu Ratzefutz zurück.

Ratzefutz sagte: „Sehr gute Arbeit! So du Riese, du kannst jetzt hier in diesen Kreis stehen. Wir schicken dich zurück! Augenblicklich landete ich im Strudel und landete wieder mit einem schmerzhaften Fall im Keller.

Erschöpft fiel ich in mein warmes kuscheliges Bett und schlief sofort ein.