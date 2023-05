Klub der jungen Geschichten Grandy, wo bist du? Mara Tarnutzer, Unterägeri, 5. Primar

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“

Eine Neugier packte mich und ich ging mit gezielten Schritten auf den Schrank zu. Im Gegensatz zu einem normalen Schrank war dieser mit Holzschnitzereien übersät: Mit grossen und kleinen Tieren, Bäumen, Häusern und Schiffen. Jede Schnitzerei erzählte eine Geschichte. Ich hob meine Hände und versuchte den Schrank zu öffnen, doch es ging einfach nicht. Letztendlich gab der Schrank nach und ich klatschte auf den Boden. Schlagartig stach mir ein heller Lichtstrahl ins Gesicht. Doch meine Augen gewöhnten sich daran. Ich rappelte mich auf und plötzlich hörte ich ganz viele Stimmen: Laute, Leise, Hohe, Tiefe und noch ganz Viele mehr. Alle erzählten eine eigene Geschichte. Von Piraten und Feen, über Räuber zu Fabelwesen: „Piraten ahoi!“ – „Los in den Feenwald!“ – „Haltet den Mann!“ – „Fuchur, was tust du da?“ – Ich war überwältigt. Ich hatte noch nie solch spannende Geschichten gehört. Etwa eine halbe Stunde stand ich einfach so da und hörte zu. Doch plötzlich rief eine Stimme: „Amalia, wo bist du?“ Meine Mam verlangte nach mir. Ich wollte jedoch nicht weg von diesem Schrank. Er zog mich mit einer Magie an, die man sich nicht vorstellen konnte. Sie war so leicht und sanft. Allmählich wandte ich mich aber vom Schrank ab, denn meine Mam sass schon seit zwei Jahren im Rollstuhl. Sie hatte eine Krankheit, die sich bis jetzt noch niemand erklären konnte. Also schloss ich den Schrank vorsichtig. Darauffolgend stieg ich die Treppe nach oben, doch auf der letzten Stufe blickte ich noch einmal zurück. „Mutter, wo bist du?“, rief ich durchs Haus, als ich wieder in der Küche stand. Schliesslich kam Mam ins Zimmer gerollt. Sie hielt einen Umschlag in der zittrigen Hand. „Setz dich mein Kleines!“, forderte sie mich auf. Daraufhin nahm ich auf der Küchenbank Platz. „Du weisst doch, dass wir diesen uralten Schrank im Keller haben?! Genau vor drei Jahren beim Frühlingsputz habe ich darin diesen Umschlag gefunden. Sie gab mir diesen, auf dem mit goldener und verschnörkelter Schrift „Amalia“ stand. Ich fuhr mit den Fingerspitzen über meinen Namen. In dem Moment erhob sich der Umschlag, faltete sich auseinander… Als Nächstes erklang eine Stimme, die Folgendes vorlas:

„Liebe Amalia. Ich bin es, Grandy. Wir haben uns nie kennen gelernt, aber ich wusste immer, dass du ein Mädchen wirst. Ich musste vor deiner Geburt gehen. Ich habe alles verlassen, auch deine Mutter. Also eigentlich war es nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung eines ganz bösen Menschen. Du musst wissen, ich bin Geschichtenspringerin. Ich springe durch euren Schrank im Keller in andere Geschichten. Und nun stecke ich in einer Geschichte fest. Nur, wenn du als meine Enkelin diesen Brief hörst oder liest, werde ich befreit. Liebe Grüsse – Grandy. Ich liebe Euch!“ Mam weinte neben mir. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich war einfach überwältigt! Plötzlich ertönte unsere Klingel. Langsam erhob ich mich und ging zur Tür. Zuerst zögerte ich, aber dann öffnete ich die Tür. Eine muskulöse, alte Dame stand da! Sie trug eine Fliegerbrille, kurze grüne Hosen (Kleine Anmerkung: Es war September!) und eine schwarze Lederjacke mit unzähligen Taschen. – Und ihr braunes Haar trug sie unter einem Piratenhut. Ihre grünen Augen durchbohrten mich - aber auf eine nette Art. Meine Mam kam im Rollstuhl aus der Küche. „Mutter!“, rief sie und umarmte die alte Dame. So langsam wurde mir klar, dass tatsächlich meine Grossmutter, die ich noch nie gesehen hatte, vor mir stand. Grandy löste sich von Mam und kam auf mich zu. Ich konnte nicht mehr: Ich musste sie einfach umarmen. Genau wie zum Schrank spürte ich sofort eine Verbindung zu dieser schrulligen Frau. „Amalia, du bist wunderschön. Ich habe dich so vermisst!“, sagte Grandy zu mir mit ihrer sanften Stimme. In diesem Moment ging mein Herz auf und ich spürte eine wohlige Wärme und Liebe für meine Grandy.