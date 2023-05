Klub der jungen Geschichten Grösse XXS Sarah Niederberger, Menznau, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dunkel. Das Licht verschwand. Mein Puls raste. Ich spürte ein Pochen in meinem Kopf. Meine schweissigen Hände zitterten vor Angst und ich hatte keine Orientierung, wegen der Dunkelheit. Da war es wieder. Dieses schwache, weissliche Licht. Es war still. Nur mein beschleunigter Atem war noch zu hören. Ich hielt für kurze Zeit inne.

In mir machte sich ein vertrautes Bauchgefühl breit, denn ich hörte einen leisen hohen Gesang. Ich wusste sofort, was sich in diesem holzigen Schrank befand. Eilig bewegte ich mich zur schweren Holztür. Als ich sie öffnete, sichtete ich mein altes Spielzeug, mit dem ich früher am liebsten gespielt hatte. Es war ein pinker Vogel, der kurze gelbe Beine, einen gelben Schnabel und blaue Augen hatte.

Er hatte also doch noch Batterien? Ich hob ihn hoch und erkannte, dass der Schrank vollgepackt war mit vielen alten Kleidern, die ich vor einem Jahr noch getragen hatte. Den Vogel stellte ich auf den kalten, verdreckten Kellerboden. In dem verstaubten, überfüllten Schrank fiel mir ein Kleidungsstück sofort ins Auge. Es war eine schwarze Nike Leggins in der Grösse XXS, die ich früher geliebt hatte, auch wenn mir diese zu locker gewesen war. Ich spürte, wie sich ein Kloss in meinem Hals bildete. Erneut spürte ich, wie meine Hände anfingen zu zittern, diesmal nicht aus Angst, sondern aus Trauer. Ein bedrückendes Gefühl. Ein Gefühl gleich keine Luft mehr zu bekommen. Das Schlimmste war, dass ich diesen Kloss nicht mindern konnte, egal wie ich mich darum bemühte.

Der Versuch mich selbst zu beruhigen scheiterte. Ich merkte, wie meine Tränen über meine heissen Wangen kullerten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, mich zu beruhigen, ergab ich mich der Trauer.

Angst.

Angst zu dünn zu sein.

Angst dasselbe durchzumachen.

Angst, um mein Leben zu kämpfen.

Angst.

Vor meinem inneren Auge war ich wieder in meiner Küche, in der ich vorher gewesen war, bevor ich in den Keller gegangen war. Ich kniff meine Augen zusammen, da meine Küche so hell war. Die Schränke waren rosa gestrichen, auf dem darunterliegenden Herd stand ein silberner Topf, der Tisch war gedeckt mit einem hellblauen Tischtuch, einem weissen runden Teller, umgeben von einem Messer und einer Gabel. Es war gemütlich und durch das Fenster erkannte ich, dass die Sonne schien. Ich machte einige Schritte auf den Herd zu und warf einen Blick in den sprudelnden Topf. In dem Wasser erkannte ich mich selbst. Ich sah aus wie früher. Haut und Knochen.

Ich erschrak, als ich mich wieder neben dem pinken, noch singenden Vogel auf dem dunklen, kalten, überstellten Kellerboden wiederfand. Das Licht verschwand.