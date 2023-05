Klub der jungen Geschichten Güte zahlt sich immer aus Eliana Schneider, Cham, 3. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Doch lasst mich meine Geschichte von vorne erzählen. Ich war auf dem Weg zur Uni und bog gerade um eine Ecke ab, als mir plötzlich eine Frau auffiel. Sie war ziemlich alt und hatte tiefe Furchen im Gesicht. Sie hatte dunkle Haut und ihr Haar war verfilzt und dunkelbraun. Sie sass auf dem Boden und vor ihr lag ein abgewetzter Hut. Sie blickte zu mir auf und ihre blauen Augen bohrten sich in meine. Ich lächelte sie an und wollte eigentlich weitergehen, doch etwas liess mich innehalten. Ich warf ihr nochmals einen Blick zu, den sie lächelnd erwiderte. «Sie haben mega schöne Augen» sagte ich, worauf sie strahlend lächelte. Irgendwie faszinierte sie mich und grinsend fummelte ich in meiner Tasche und warf ihr zwei Franken in den Hut. Ihre Augen leuchteten auf und sie schaute mich durchdringend an. Ich schritt weiter, da ich nicht zu spät kommen wollte, aber ich spürte ihren Blick noch lange nach dieser Begegnung.

Es vergingen einige Monate, Monate voller Stress und Eifer, da ich voll in meinem Studentenleben war und eigentlich immer etwas zu tun hatte. Aber das Schicksal hatte andere Pläne mit mir. Ständig wurde mir Übel, ich hatte keinen Appetit mehr und wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte beim besten Willen nicht mehr einschlafen. Also ging ich zum Arzt um zu checken, ob alles in Ordnung war und ach Wunder, es war es nicht. Ich brach in Tränen aus als mir der alte Doktor mir meine Diagnose zeigte: Niereninsuffizienz. Sogar ziemlich weit fortgeschritten. Man musste mir eine Niere spenden, ansonsten sähe es schlecht für mich aus.

Mir gings dreckig, mal freundlich ausgedrückt. Freundinnen von mir malten sogar Plakate, um zum Nierenspenden aufzurufen. Ihr könnt euch vorstellen, dass dies nicht wirklich die beste Zeit meines Lebens war, bis uns ein Telefonanruf vom Spital einging und uns jemand freudig bekannt machte, dass sich ein Spender gemeldet hatte. Mein Herz klopfte als ich dort auf dem Flur stand und als ich die Tür aufmachte, konnte ich es nicht fassen. Dort stand eine ältere Dame, mit dunkler Haut und dunkelbraunen Haaren, doch das prägnanteste an ihr waren ihre blauen Augen die sich in meinen Blick bohrten. «So sieht man sich wieder» sagte die Obdachlose lächelnd. Sie rieb sich über ihr zerfurchtes Gesicht und erzählte mir den Rest der Geschichte. Sie war gerade unterwegs zum Park, als sie ein Plakat mit mir auf dem Cover sah, untendran ein Aufruf zum Nierenspenden. Sie hatte mich direkt erkannt, denn mein Lächeln erinnerte sie an ihren Sohn. Dieser starb an Niereninsuffizienz. Bei ihm konnte sie damals nicht helfen, da er eine andere Blutgruppe hatte und sie hatte immer ein Schuldgewissen gehabt, wieso sie nicht mehr hätte tun können. Der Tod des Sohnes riss sie damals in eine tiefe Depression, die ihr ihren Verlobten und ihren Job kostete. Ohne Geld und ohne Lebensziel wurde sie zu der Obdachlosen, wie ich sie kennengelernt hatte. Die Tatsache, dass ich lieb zu ihr gewesen war und nun auch eine Niere brauchte, gab ihr das Gefühl eine zweite Chance erhalten zu haben. Also ging sie beim Spital vorbei, von wo aus man mir Bescheid sagte, und den Rest könnt ihr euch ja denken. Ich bekam meine Niere und konnte gesund und munter die Uni abschliessen. Als Masterarbeit habe ich Obdachlosen geholfen ein neues Zuhause zu finden und die Obdachlose, die mein Leben rettete, zog ebenfalls dort ein.

Die Moral von meiner Geschichte? Güte zahlt sich immer aus.