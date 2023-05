Klub der jungen Geschichten Hacken, Lügen und Geheimnisse Lisa Schum, Mauensee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher… denke ich mir. Denn nicht mal die Chefin ist bestechlich. Jetzt sitze ich zornig vor blinkenden Monitoren und frage mich wie ich jetzt weiter machen soll? Egal! Ich versuche es mit hacken, aber es ist doch schwieriger als ich gedacht habe. Ach, jetzt brauch ich frische Luft. Das stinkt in dem alten Fabrikgebäude und das knarren von den Balken macht mich wahnsinnig. Da kommt ja mein guter Freund Fredi wie immer ziemlich müde und verschlafen. «Berti, wie haltest du es da aus! Es fühlt sich an als würde einem bald die Decke auf den Kopf fallen und wie ist es gewesen?», will Fredi wissen. «Ganz schlecht! Und du solltest mich nicht immer mit meinem Spitznamen nennen! Fredi!», stöhnte ich. «Ich weiss das ich klein dick und einen langen Bart habe aber ich hasse den Namen! Jetzt versuche ich es mit hacken aber morgen müssen wir schon fertig sein das wird schwierig», ergänzte ich verzweifelt. «Du solltest mich aber auch nicht immer mit Fredi ansprechen! Ich weiss das ich klein und dünn und einen kurzen Bart habe. Trotzdem!», entgegnet Fred genervt. 12 h später. Ich habe es endlich geschafft das E-Mail-Konto von Club der jungen Dichter zu hacken. 30min später. Fredi fragt: «Müssen wir wirklich alle Geschichten durchlesen?» «Sicher nicht! Ich habe ein Programm gefunden das Geschichten bewertet», sage ich locker, «aber wir müssen selber ein paar schlechte Geschichten schreiben zum Glück konnte ich ein paar kleine Kinder dazu bringen eine Geschichte zu schreiben!» «Für was machst du das eigentlich?», informiert sich Fredi. «Für meinen Sohn er will in Club der jungen Geschichten unbedingt gewinnen », sage ich genervt.2 Stunden stäter. Ich sitze wieder von Monitoren. Was ist das, eine E-Mail von Club der jungen Dichter äh Geschichten an Yael sie fragen ob sie auch eine Geschichte geschrieben hat. O nein davon habe ich letztes Jahr gelesen die war irgendetwas unter den 30 besten gewesen und da schreibt sie auch schon zurück sie hat eine Geschichte geschrieben sie schicke es sonst noch mal und ob es dann noch geht denn der Einsende Schluss ist doch schon vorbei. 0 nein die Chefin schickt die E-Mail noch an viele andere Kinder. O.K jetzt hacke ich noch Yael das ich auch noch ihre anderen E-Mails lesen kann. Sie ist ein Kind, das hat den PC sicher nicht besonders gut gesichert. Wirklich nur 20 min habe ich gebraucht. Die schreibt ja schon mit den anderen Kindern und sie überlegen sich schon was passiert sei könnte. Noch schlimmer die eine kann auch hacken und sie bringt grade die Überlegung ob das E-Mail-Konto gehackt wurde. Sie schreibt auch noch, dass sie es auch Hacken könnte um herauszufinden ob es jemand gehackt hat. O nein sie merkt das jemand mitliesst. Sie will ihn hinauswerfen. Schade ich kann nicht mehr weiterlesen aber jetzt gehe ich schlafen. 10 stunden später. «Wach auf! Da draussen schleicht eine Gruppe von Mädchen rum!», ruft Fred. Ich rufe erschrocken: «Lass uns auf der Überwachungskamera sehen was sie besprechen!» «Die eine hat gesagt, dass sie die Polizei angerufen hat und dass sie in 10 min hier sind.», brülle ich. Noch 7min dann ist die Polizei da. Ich probiere ob ich beweise löschen kann aber beim PC ist der Akku tot. «Alle Hände nach oben», ruft die Polizei. Die stimme will nicht zu mir durchdringen. Jetzt erst im Polizeiauto merke ich was passiert ist. «Du wirst nur mit einer Geld strafe rechnen müssen. Es soll dir trotzdem eine Lehre sein», betont der Polizist streng.