Klub der jungen Geschichten Hanni Jasmin Dedukic, Kriens, 3. Sek

(chm)

Hanni

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. «Dann kommen wir jetzt auch schon zum Keller», sagte die Hausbesitzerin. «Das Licht in diesem Schrank fängt manchmal von selber an zu flackern. Kein Grund um Angst zu haben!» Das beruhigte mich schon etwas. Das Haus gefiel mir sehr gut, ebenso auch der Preis. Die Zimmer waren gross genug, wir hatten einen kleinen Laden in der Nähe und meine Eltern wohnten auch nicht weit entfernt. Meinem Ehemann gefiel das Haus auch. Unsere Kinder spielten draussen mit Bedlam, unserem Hund. «Wir werden Sie sicher so bald wie möglich kontaktieren!», sagte mein Mann, während wir uns von Frau Lee verabschiedeten. Meine Beine schmerzten, deswegen wollte ich so schnell wie möglich in das Auto zurück, um mich auf der Heimfahrt ausruhen zu können. Ich war zu diesem Zeitpunkt Schwanger. Wir erwarteten das Baby bald. Christopher und Felix freuten sich auf ihre kleine Schwester. Mit meiner Mutter und meiner Schwiegermutter, waren wir gemeinsam auf den Namen Hanni gekommen.

Am nächsten Morgen rief Jake, mein Ehemann, Frau Lee an. «Wir nehmen das Haus!» Endlich werden wir in dieser neuen Stadt ein besseres Leben anfangen. Naja, das dachten wir zu diesem Zeitpunkt noch. Ende November mussten wir aus unserer Wohnung ausziehen, genug Zeit um all unsere Möbel in das neue Haus zu bringen.

Anfang Dezember. Wir waren gerade in unser schönes, neues Haus eingezogen. Alles war perfekt. Wir hatten Schnee und bald sollte auch noch meine Tochter auf die Welt kommen. Ihr Zimmer hatten wir gemeinsam schon eingerichtet.

Januar. Ich hatte Wehen. Jake fuhr mich so schnell es ging in das Krankenhaus. Zehn Stunden vergingen. Hanni war endlich bei uns. Ich war erschöpft und legte mich erstmal schlafen. Nach einem langen Schlaf wachte ich auf und wollte direkt meine Tochter in meinen Armen halten. Jedoch sagte mir der Arzt, dass Hanni eine Krankheit hatte. Plötzlich fühlte ich etwas hochkommen. Ich musste erbrechen. Dieses seltsame Übelkeitsgefühl hatte ich noch nie gehabt. Ich legte mich direkt wieder hin und musste erst mal runterfahren. Eine Weile später kam mein Ehemann mit unseren zwei Söhnen. Jedoch konnte ich noch nicht in unser neues zuhause gehen. Fünf Tage blieben Hanni und ich im Krankenhaus, bevor Jake uns abholen konnte. Zu Hause erwartete uns eine Überraschung, die mein Mann mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern geplant hatte. Die Feier ging jedoch nicht sehr lange. Aus dem Nichts fing ich an, kleine Mengen von sehr dickflüssigem Blut zu spucken. Es war ekelhaft. Ich legte mich direkt wieder hin. Ich nahm Hanni mit mir ins Bett, legte sie neben mich hin und schlief so ein. Um die zwei Stunden hatte ich geschlafen, doch plötzlich hörte ich jemanden nach meinem Namen rufen. «Nina, wach auf!» Ich konnte mich nicht bewegen. Doch als ich meine Augen öffnete, sah ich Hanni über mir. Schon wieder eine Schlafparalyse. Ich schloss meine Augen und hoffte, dass es so schnell wie möglich enden würde. Als ich meine Augen jedoch wieder öffnete, lag ich auf einer Therapieliege. «Schon wieder?», fragte meine Therapeutin. Ich war verwirrt. «Haben Sie es wieder vergessen?» Wie, was vergessen? Was meinte sie denn? «Frau Kim, Ihre Familie ist vor 2 Jahren in einem Feuer gestorben. Sie waren im Krankenhaus, da Sie in der Nacht Ihre Tochter bekamen, die nach der Geburt gestorben ist. Sie sind die einzige Überlebende in Ihrer Familie.» Stimmt. Wie konnte ich das nur bei jeder einzelnen Therapiestunde wieder vergessen?!