Zuger Wahlen 2022

Als Sohn einer Garagisten-Familie hat ein florierendes Gewerbe für mich einen sehr hohen Stellenwert. Damit sich kleinere wie grössere Unternehmen mit Elan und Kraft auf ihr Kerngeschäft fokussieren können, brauchen diese gute gesetzliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie sowie genügend Gewerberaum und Parkplätze. Aber auch die vielen Baarer Vereine liegen mir am Herzen. Viele von ihnen haben lange Traditionen und eine tiefe Verwurzelung in der Gemeinde. Als Vorstandsmitglied der Fasnachtsgesellschaft Faschall Allenwinden sehe ich gut, wie wichtig das Brauchtum auch in unserer modernen Gesellschaft ist. Schliesslich setzte ich mich für eine finanziell gesunde Gemeinde ein, die auf soliden Beinen steht und steuerlich attraktiv bleibt.

