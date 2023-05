Klub der jungen Geschichten Harry Potter und das Schwert von Gryffindor Nevio Cottone, Beromünster, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich ein wenig näherkam, wurde das Licht heller. Ich war gerade bei Ron. «Ron komm schnell», sagte ich. Ron kam mit Hermine runter in den Keller. «Wieso hast du mich gerufen?» «Du musst ja nur die Öl Flasche holen.», rief Ron. «Hier ist ein Licht in dem Schrank», sagte ich. Wir öffneten den Schrank. Im Schrank war ein Schwert. Das Schwert war aus Silber gemacht. Ich nahm es in die Hand und flüsterte: «Das ist das Schwert von Gryffindor.» Ich rannte so schnell wie nach oben und holte ein zerfetztes Pergament. Ron rief: «Was hast du vor?» «Ich schreibe einen kurzen Brief an Minerva», antwortete ich. «Wieso denn?», fragte Hermine. «Das Schwert habe ich vor fünf Jahren in der zerstörten Kammer des Schreckens gesehen», antwortete ich. Ich fing den kurzen Brief an zu schreiben. Liebe Frau Minerva. Ich war heute im Keller von Ron. Plötzlich war ein Licht in einem alten Schrank. Als ich in geöffnet habe, glaubte ich meinen Augen nicht mehr. Dort war das Schwert von Gryffindor. Liebe Grüsse Harry Potter. Ich schickte den Brief mit der Eule und das Schwert schicke ich auch mit. Eine Woche Später kam eine Eule mit einem braunweissen Brief an. Im Brief war ein weisses Pergament. Auf dem weissen Pergament stand: Lieber Harry Potter, das Schwert wird jetzt in Hogwarts untersucht ob es vielleicht ein Zauber draufhat. Ich schicke dir morgen einen anderen Brief. Dort steht, ob es verzaubert ist. Liebe Grüsse Minerva. Ich machte mich auf den Weg zu Ron nach Hause. Als ich bei im vor der Türe stand Klingelte ich «Ding Dong», machte es. Plötzlich ging die Türe auf Ron kam raus «hallo Harry», sagte Ron. «Hallo», sagte ich. «Was machst du hier?», fragte Ron. «Ich wollte dir diesen Brief zeigen, den ich von Minerva bekommen habe», antwortete ich. «Sie hat geschrieben das sie das Schwert durchsuchen müssen und das sie morgen noch ein Brief schreibt und ihn dann auch abschickt», erzählte ich. «Ok danke für die Information», murmelte Ron. «Bitte, bye», antwortete ich. «Bye» ich machte mich wieder auf dem Weg nach Hause. Am nächsten Tag kam ein anderer Brief an mit dem Schwert. Im Brief steht: «Achtung Harry, das Schwert ist sehr gefährlich, das ist ein Horkruks.» Ich hielt fast die Luft an. Ich glaube fast nicht, dass Voldemort noch lebt. Es ist gerade 10 Uhr, Ron und Hermine kommen in 10 Minuten. Als Ron und Hermine ankommen, erzählte Harry, was geschehen ist. Ron und Hermine hatten auch eine komische Reaktion. Die drei überlegten, was sie machen können, bis Ron eine Idee einfiel. «Wir machen das Schwert so schnell wie möglich kaputt, dass Voldemort uns nicht findet.» , sagte Ron. « Ich finde diese Idee auch gut.» , sagte Hermine. « Ich auch», murmelte ich. Ich hatte die Idee, nach Hogwarts zu gehen, um dort das Schwert an der unsichtbaren, verzauberten Wand kaputt zu machen. Diese Idee machten wir auch. Wir teleportierten uns auf Hogwarts. Als wir ankamen, nahm ich das Schwert und schlug etwa zwanzig Mal auf die starke, verzauberte Wand, bis es zerbrach. Auf einmal erwachte ich auf dem Sofa und mein Bruder sagte: «Du hast die Hälfte des Films verpasst! Bist du eingeschlafen?»