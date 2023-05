Klub der jungen Geschichten Hava Elijana Muharemaj, Alpnach, 6. Primar

(chm)

Hava stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Sie ging langsam hin und öffnete die Tür. Als sie ein lila Portal sah. Als sie dann immer näher ging packte sie etwas und sie erwachte. «Zum Glück war das nur ein Traum aber was wäre, wenn da wirklich etwas ist?» Dachte sich Hava misstrauisch. Sie flitzte in den Keller und schlich zum Schrank. Vorsichtig öffnete sie die Schranktür kniff ihre Augen zu, aber da passierte nichts. Hava ging nach oben und dachte sich nichts mehr dabei. «Alles gut Hava?» Fragte ihre Mutter. Doch Hava hörte sie nicht und ging in ihr Zimmer. Am Abend als sie zu Bett ging dachte sie nochmal darüber nach, doch da schlief sie aber auch schon ein. Plötzlich wachte sie durch eine flüsternde Stimme auf. Da vor ihrem geöffneten Fenster stand eine Gestalt. Der Wind drang ins Zimmer und die Gestalt kam immer näher. Hava erkennte Flügel, einen Heiligschein, Hörner und einen Dreizack. «Wer oder was bist du und was willst du?» Fragte Hava vorsichtig. Da antwortete es: «Ich? Ich bin Lenny ein Engel wie du ja siehst oder auch Geist der Wolken genannt und wir brauchen deine Hilfe.». Hava kniff sich selbst, um sich zu wecken doch nichts passierte. «Du träumst nicht ich bin real.» Flüsterte Lenny grinsend. Auf einmal packte sie Hava und ging mit ihr in den Keller zum Schrank. Hava versuchte einen Schrei von sich zu geben, doch sie war wie erstarrt. Lenny öffnete die Schranktür. Da war es das lila Portal aus Havas Traum. Als Lenny mit Hava durch flitzte und sie durch den Schock in Ohnmacht fiel. Etwas wenig später erwachte sie auch schon und konnte ihren Augen nicht trauen. Sie waren auf einer Wolke. «Wo bin ich hier?» Flüsterte Hava ängstlich. Daraufhin antwortete Lenny: «Wir sind im Schlummerland.». Hava merkte, wie sie immer näher an den Boden kamen. Als sie dann vor einem riesigen Haus landeten. Lenny erklärte ihr, dass dies das Haus der Träume ist und sie hier alle sammeln. Dann fragte Lenny sie: «Willst du mir helfen die Alpträume zu fangen?». Hava sah sie verwirrt an und sagte daraufhin: «Ich würde ja gerne, aber wie soll das gehen?». Lenny flitzte zusammen mit ihr in dieses Haus und ging in einen Raum voller Träume. Plötzlich waren sie in einem Traum. Lenny erklärte ihr, dass sie den Alptraum wie eine Art verjagen müssen. Doch dann fing alles an zu beben und es gab eine Sonnenfinsternis. Draussen sah Hava die komischsten Gestalten. Als alles anfing zusammen zu brechen. Lenny versuchte sie auf die Wolken zu bringen und sagte: «Es ist zu spät er ist hier.». Als sie oben waren ging sie und lies Hava in Sicherheit. Sie sah nur wie sich der Himmel langsam spaltete. Da kam plötzlich etwas Riesiges, dass aussah wie eine Art Schatten. Auf einmal wachte Hava in ihrem Bett auf. Das Fenster stand immer noch offen und eine Feder lag auf dem Boden. «Ich muss zurück.».