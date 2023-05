Klub der jungen Geschichten Henrys Abschlussjahr Jana Imfeld, Giswil, 1. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Jetzt aber nochmal zum Anfang.

Mein Name ist Alice und ich habe zwei Brüder die Henry und James heissen. Henry ist 18 Jahre alt und kommt bald aus der Schule, dadurch ist er sehr gestresst und James ist völlig in sein Hobby Fussball vertieft. Ich bin neben ihnen die kleine Schwester, die im Cheerleader Team ist.

Es ist jetzt Ende Juni und wir haben noch zwei Wochen Schule. Henry will nachher unbedingt ein Austauschjahr in Zypern machen, weil er dort eine alte Frau kennt, die früher unsere Nachbarin war. Sie konnte die Kälte bei uns nicht mehr ertragen, darum wanderte sie nach Zypern aus. Seither fasziniert ihn diese Insel.

Die letzten beiden Schulwochen waren sehr stressig. Nach einer gefühlten Ewigkeit bekommt Henry endlich die Zusage von seinem Austauschjahr in Zypern und die Flugtickets, auf die er so lange gewartet hat. James und ich freuten uns mega für ihn. Aber jetzt wurde es nicht besser, er hatte noch zwei harte Schulwochen vor sich und dann die Abschlussprüfung. Je näher die Prüfung rückt, desto mehr Angst bekommt er. Die ganze Familie probiert ihn aufzumuntern, aber er hat so eine grosse Panik, dass er uns gar nicht mehr zuhört. Unsere Eltern wussten nicht mehr weiter und liessen ihn machen. Darum lernte er viel auch in der Nacht und schlief fast nicht mehr. Am Prüfungstag war er dann so müde, dass er sich nicht mehr richtig konzentrieren konnte und er mit seiner Leistung überhaupt nicht zufrieden war. Er hoffte einzig, dass er seinen Abschluss bestehen würde. Er musste nur noch eine Nacht schlafen, dann war die Abschlussfeier und er bekam sein Zeugnis.

Heute ist der wichtigste Tag in seinem Leben. Die Abschlussfeier ist für jeden Schüler das grösste Highlight der ganzen Schulzeit. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die Zeugnisse werden verteilt. Als Henry endlich an die Reihe kommt, überrascht ihn seine Lehrerin und sagt, er sei der Jahrgangsbeste. Die Freude ist gross und sein Abenteuer Auslandjahr kann beginnen.

Jetzt werden die Koffer gepackt und los gehts. Während der Autofahrt zum Flughafen weint er. Teils aus Freude, teils aus Trauer. Am Flughafen kann er sich nicht richtig von seiner Familie verabschieden, weil das Boarding schon ansteht. Jetzt kommen wir zu diesem Moment.

Das Flugticket ist ungültig! Bei der Gepäckabgabe wurde dies festgestellt. Er hatte so eine grosse Panikattacke, dass er in Ohnmacht fiel. Als er die Augen wieder öffnete, stand eine bekannte Frau vor ihm. Es war die ehemalige Nachbarin, die jetzt auf Zypern wohnt. Er erzählt ihr die ganze Misere. Sie sagt ihm: «Henry, ich wollte mit meiner Freundin nach Zypern fliegen. Aber sie hat abgesagt. Wenn du willst, darfst du ihr Ticket haben und auch bei mir wohnen.» Er war überglücklich und nahm das Angebot dankend an.

Der Flug war kurz und schon bald war die Insel in Sicht. Mit dem Taxi fuhren sie zu Ihrem Haus. Dieses lag direkt an einem schönen Strand. Er war so glücklich über den guten Ausgang, dass er direkt hinter dem Haus ins türkisblaue Meer sprang.