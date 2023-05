Klub der jungen Geschichten Hilfe, die Krone ist weg! Nora Hirschi, Ruswil, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hat.

Aber Mama hat gerufen, dass ich hochkommen musste. Aber am nächsten Tag ging ich wieder nach unten, dachte ich mir. In der Nacht konnte ich nur etwa eine Stunde schlafen aber, da hatte ich einen schrecklichen Traum. Ich träumte, dass ich eine Krone gestohlen habe, aber zum Glück bin ich dann aufgewacht, doch da war unter meinen Kopfkissen eine Krone. Ich konnte nachher nicht mehr schlafen und habe mich entschieden, in den Keller zu gehen. Es war totenstill im Haus! Schritt für Schritt ging ich in den Keller. Ich hatte Angst, weil es konnte alles im Schrank sein, z.B. eine Krone, ein Baby, eine neue Neue Welt, schöne Kleidung… Ich hatte mega Schiss! Aber es gab keinen Zweifel mehr, ich ging hinein! Was dahinter war das wirst du mir nicht glauben. Es war eine NEUE Welt! Ich ging langsam hinein. Dort hing ein Schild da drauf stand: «WILLKOMMEN IN NIRGENDWO». Plötzlich kamen Menschen und schauten mich schauten komisch an. Ich sagte nur mit leiser und verdatterter Stimme: «Hallo, ich bin Gianna und komme aus Ruswil.» Die Leute schauten nur noch komischer, nachdem ich mich vorgestellt habe. Aber dann ging alles ganz schnell. Die Leute brachten mich zur Königin. Ich fühlte mich mega einsam. Die Königin sagte mit lieber Stimme: «Hallo, wer bist denn du?» Ich stellte mich wieder vor. Die Königin schaute mich mit Dinosaurieraugen an. Sie begann mit schneller stimme zu reden (sie sang schon fast). «Aha so ist das, du bist unsere letzte Hoffnung, denn Nirgendwo ist im Fluch, weil die Krone weg ist! Aber zum Glück hat Gott dich geschickt. Du kannst aber den Fluch brechen, wenn du die Krone wieder findest! Aber nur wenn du Lust hast.» Ich war überfordert mit Fragen, aber ich konnte nur ein «Ja» rausbringen. Und dann ging es los mit der Kronensuche. Ich hatte zuerst im Schloss alles abgesucht. Aber keine Spur. Am Abend durfte ich in einem Himmelbett schlafen. Die nächsten Tage ging es etwa gleich wie heute. Es war, als wäre die Krone unsichtbar. Am dritten Abend hatte ich fast keine Lust mehr zum Suchen. Aber im Traum ging mir ein Licht auf. Ich hatte vor drei Tagen eine Krone unter meinem Kopfkissen. Ich dachte mir, ob ich sie holen oder noch bis morgen warten sollt. Ich ging sie holen. Langsam ging ich aus dem Zimmer ich hörte nur, wie unten Schritte waren. Ich machte mir fast in die Hose. Aber ich ging aus dem Schloss und ging wieder zum Schild, wo ich am Anfang war. Als ich den ersten Schritt wieder nach Hause machte, war es sehr warm. Zu Hause war es immer noch Nacht. Ich ging wieder Tritt für Tritt in mein Zimmer, um die Krone zu holen. In diesem Augenblick hörte ich ein Gemurmel. Ich hatte Angst, sodass ich mein Plüschtier in die Hand nahm, aber zum Glück war das nur Mama, die wieder einmal geredet hat im Schlaf. Ich nahm die Krone in beide Hände und ging wieder in den Keller. Es war in NIRGENDWO immer noch Nacht. Ich ging zum Schloss und lief wie ein Bandit durchs Schloss, sodass mich niemand sah. Zum Glück war ich schon wieder im Zimmer. Aber ich konnte nicht schlafen. In diesem Moment dachte ich mir, wieso ich nicht gleich zur Königin ging. Deswegen entschied ich, dass ich zur Königin ging. Dieses Mal habe ich aber eine Jacke angezogen, weil es sehr kalt war im Schloss. Das Zimmer der Königin war nicht weit weg. Ich war in ein paar Meter schon vor ihrer Tür. Zuerst traute ich mich nicht anzuklopfen, wie es mitten in der Nacht war. Ich ging aber trotzdem hinein. So leise es ging, weckte ich die Königin. Sie fragte nur, was ich hier machte. Ich antwortete nur darauf, dass ich die Krone gefunden habe. Sie realisierte es nicht. Die Königin sagt nur: «Ich will jetzt weiter schlafen. Können wir es morgen besprechen?» Ich liess sie nun wieder weiterschlafen und konnte morgen kaum abwarten. Am nächsten Morgen kamen sie mich wecken. Die Krone konnte eine Nacht bei mir im Bett verbringen. Am Morgentisch haben sie mir erzählt, dass die oder der, wer die Krone gefunden hat, König wird von NIRGENDWO. Das hiess, dass ich König von NIRGENDWO wurde. Aber nach einem Jahr ging ich dann wieder nach Hause. Zu Hause war es immer noch Nacht. Ich ging müde ins Bett. Und schlief wie ein Baby.