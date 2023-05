Klub der jungen Geschichten Hilfe, ich muss hier raus! Lorena Zgraggen, Erstfeld, 6. Primar

(chm)

Hilfe, ich muss hier raus!

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz

besondere Weise viel mehr zurück. An jenem Tag warf ich mir meine alte Strickjacke über und unsere alte

Holztüre fiel ins Schloss. Nach 15 Minuten Fussmarsch durch den Wald kam ich an eine Lichtung. Den linken

Weg nahm ich, der führte nämlich direkt in unser kleines Städtchen rein. Nach einem Einkauf für meine Mutter

schleppte ich mich und die Einkaufstüten in den Park am Rande unseres Städtchens. Meine Strohblonden

Haare habe ich unter einer dicken Wollmütze versteckt. Am Ende des Parks sass eine Obdachlose, die es so in

unserem Dorf viel gibt. Nach kurzem suchen in meinem Geldbeutel zog ich dann eine ältere Münze hervor.

Geholfen habe ich an Obdachlosen noch nie, es schien aber so, als würde sie alte Antiquitäten verkaufen und

das zog meine Neugierde an. Nachdem ich ihr die Münze in den Hut geworfen haben, durfte ich mir etwas von

ihrer Sammlung aussuchen. Meine Entscheidung fiel auf einen, mit Rost überdeckten, Schlüssel. Mit meinen 13

Jahren habe ich schon eine Menge alte Sachen gesammelt, die dann als Dekoration in meinem Zimmer dienten.

Zuhause wieder angekommen lief ich in unsere zerfallene Holzhütte. Direkt stieg mir ein modriger Duft von

unseren Holzwänden entgegen. Die Stimme meiner Mutter, die mich, seit mein Vater verschwunden ist allein

erzieht, kam mir entgegen. Mir wurde die Aufgabe, unseren schon ewig nicht mehr benutzten, Pool sauber zu

machen. Mit einem Stöhnen bewegte ich mich nach draussen an die frische Waldluft. Meine Meeresblauen

Augen schimmerten in der Sonne, die eben am Untergehen war.

Der Pool war voller Blätter, die alle von mir raus gefegt werden mussten. Ein modriger Besen stand bereit für

den Einsatz. Nach 10 Minuten wischen war immer noch kein Ende in Sicht. Angestrengt kämpfte ich mich

weiter durch den ewigen Blätterberg, bis eine Falltür hervor schien. Den Besen warf ich zur Seite und wischte

mit meinen Händen noch die Blätter auf der Tür aus dem Weg. Man konnte gut erkennen das die Türe schon

viele Unwetter erlebt haben musste. Meine feuchten Hände versuchten die Klappe zu öffnen, was mir nach ein

paar Versuchen dann auch gelang. Die kalte Luft schoss mir direkt ins Gesicht, trotzdem wagte ich es über die

knorzige Leiter hineinzuklettern. Zum Untersuchen der Unbekannten Gegend lies ich die Klappe los und sie fiel

ins Schloss. Die Panik schoss mir in die Adern. Vergebens drückte ich mit voller Kraft immer wieder gegen die

fest verschlossene Klappe. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter, als ich erkannte das ich hier nicht

mehr so schnell rauskommen würde. Der Regen fing an Draussen auf den Pool zu prasseln, das Geplätscher des

eindringenden Wassers schaltete noch mehr Panik in mir frei. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen versuchte

ich vergebens die Klappe aufzudrücken. Das Schloss, das an der Klappe angebracht war, schien tiefst

verschlossen. Durch einen Stein, den ich nicht bemerkt hatte, sackte ich zu Boden. Tränen schossen mir in die

Augen.

Plötzlich bemerkte ich den Schlüssel den ich heute bei der Obdachlosen als Deko Element ausgesucht habe. Ein

Versuch war es Wert, also zog ich den Schlüssel aus dem Wasser und steckte ihn ins Schloss. Mit zittrigen

Händen drehte ich ihn. Plötzlich knackste es und die Klappe öffnete sich. Mein ganzer Körper zitterte und ich

stieg langsam die Leiter hinauf. Mit durchnässten Kleidern rannte ich ins warme Haus, wo ich meiner Mutter in

die Arme fiel. Nachdem ich ihr alles erklärt habe, sackte ich in mein altes Kinderbett, wo mich die Regentropfen

dann langsam in die Träume wiegten.