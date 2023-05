Klub der jungen Geschichten Hinter dem Schrank Robin Gaertner, Cham, 2. Sek

(chm)

„Ich stieg in den Keller. Dort schien das Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“ Es war aber nicht normales Licht, es war so eine Art Grün-Blau-Mischung. Aber jetzt nochmal zurück, bis ganz an den Anfang. Meine Familie, ich, mein bester Freund und meine beste Freundin sind in die Ferien gefahren, nach Lichtenstein. Es war ein eher altes Haus, war aber trotzdem gemütlich. Bis ich in den Keller stieg. So, jetzt kann es weiter gehen. Meine Eltern waren einkaufen, bedeutet es waren nur wir drei zu Hause. Ich rannte hoch zu unseren Zimmern. „Ihr wisst nicht, was ich im Keller gefunden habe. Kommt schnell mit.“ Wir gingen nach unten und da war es wieder. Kia wollte direkt reingehen, doch Matt sagte: „Wir wissen nicht, was uns da erwartet, wir sollten und vorbereiten.“ Also packten wir unsere Rucksäcke mit Essen, Trinken, Schlafausrüstung usw. Natürlich nahmen wir unsere Handys auch mit. Dann sind wir durchgegangen.

Wir konnten unseren Augen nicht glauben, da war eine antike Stadt. Alles war so ruhig und sah so natürlich aus. Als wir aber keine Menschen oder Tiere sahen, waren wir verwirrt. Hier muss jemand gelebt haben vor langer Zeit, alles ist voll mit Pflanzen. „Meint ihr jemand anderes weis davon?“ Sagte Kiara. „Ich habe keine Ahnung aber wer oder was hat all das aufgebaut?“ Meinte Matt. Ich fragte: „Sollen wir mal weiter rein gehen?“ Doch da war Kiara schon losgerannt. In der Stadt gab es normale Häuser wie auch grosse Tempel. Doch dann, es stach uns ins Auge, wir sahen eine riesige Statue mit einem Thron. „Dieser Mann muss all das aufgebaut haben.“ Meinte Kiara. Und wie sie recht hatte, hinter dem Thron gab es einen geheimen Raum. „Das ist Gold“ schrie Matt. Der Raum war gefüllt mit Gold aber in der Mitte gab es noch etwas, einen Sarkophag. Auf dem Sarkophag waren Zeichen eingeprägt, leider konnten wir nichts entziffern. „Das ist eine neue beziehungsweise eine alte unbekannte Kultur, die Welt muss davon erfahren!“ Sagte ich. „Ok gehen wir zurück und erzählen es den Leuten.“ Meinte Matt. Davor nahmen wir noch ein bisschen Gold mit.

Als wir wieder draussen waren, rannten wir so schnell wie möglich in die Stadt, um eine Gruppe an Leuten zu holen. Als wir dann mit ca. 20 anderen Leuten, zurückkamen, war der Schrank weg und das Gold ebenfalls. Alle hielten uns für verrückt.

Haben wir uns das alles nur eingebildet?