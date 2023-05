Klub der jungen Geschichten Hochwertig Elin Riebli, Giswil, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich ging näher und schaute lange und ganz aufmerksam auf den Schrank. Bis mein Bruder mich zum Abendessen rief. Mein älterer Bruder Justin ist 16 Jahre alt, er spielt Baseball und ist ein richtiger Mädchenschwarm. Ich dagegen bin ein Einzelgänger, heisse Jake Lewis und bin 14 Jahre.

Als ich hoch ging, musste mir Justin wieder einmal einen Hacken stellen. Unsere Eltern sagen es ihm jedes Mal, aber Zuhören ist nicht so seine Stärke. Als wir fertig waren mit dem Abendessen, musste ich einfach noch einmal in diesen Keller hinunter. Dieser Schrank ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Zuerst sah ich nur von den Treppen hinunter, weil ich ein mulmiges Gefühl hatte. Ich sah aber nichts, also rieb ich mir noch einmal meine Augen. Als ich näher ging, kam das Leuchten plötzlich. Ich war verwirrt, trat einen Schritt zurück und weg war es! Mit all meinem Mut riss ich die Schranktür auf. Aber sie liess sich nicht öffnen. Auch nicht nach mehreren kräftigen Versuchen. Für mich war nun klar, ich musste mich auf die Suche nach dem Schlüssel machen. Aber so ein Schlüssel kann überall sein! Ich dachte nach und kam zum Entschluss, dass ich meinem Bruder und am besten noch seiner Freundin mein Geheimnis anvertrauen musste. Die beidem staunten nicht schlecht und waren sofort bereit mir zu helfen. Wie suchten überall. Schauten unter jeden Teppich, durchsuchten jede Schublade und unter jeder Matratze. Nichts! Also mussten wir die Tür ohne Schlüssel aufbrechen. Dazu benötigten wir Werkzeug. Wie holten die Werkzeugkiste unseres Vaters in die Nähe des Schrankes. Nun suchte Kiara nach einem Brecheisen und durchwühlte die Kiste.

Plötzlich fand sie einen alten Schlüssel mit einem Anhänger, mit der Aufschrift: « Hochwertig». Der Schlüssel passte tatsächlich zu dem geheimnisvollen Schrank! Angespannt öffneten wir die die Schranktüre und entdeckten unzählige, wunderbar funkelnde Kristalle! Völlig fassungslos schauten wir uns gegenseitig an und dachten: Sind wir nun reich? Können wir uns ein Strandhaus, ein teures Cabriolet und ein Leben in Saus und Braus leisten? Das machen wir! Und wenn das Geld nicht mehr reicht, suchen wir uns ein Haus, in der Hoffnung, dass es dort wieder ein geheimnisvolles Licht in einem Schrank gibt…