Klub der jungen Geschichten Hoffnungslose Suche Guenael Renggli, Escholzmatt, 2. Sek

(chm)

Seit drei Wochen war sie nun verschwunden. Doch dann stiess ich auf eine Spur. Während ich durch die engen Schützengräben, welche seit zwei Monaten mein neues Zuhause waren, lief, suchte ich zum hundertsten Mal nach meiner Pfeife. Momentan war es ‘’still’’. Meinen Lanz Kameraden sah man an, das diese darüber sehr zufrieden und beruhigt waren. Nicht nur, weil man, sobald ein Angriff startete, von den idiotischen Admiralen wie Vogelfutter aus dem ‘’Fenster’’ resp. Schützengraben ‘’herausgeworfen’’ wurde, sondern man im Nachhinein merkt, dass man die Tabakbüchse vierzig Meter hinter sich im anderen Kack - Schützengraben vergessen hat. Vielleicht wurde die Pfeife mir auch einfach gestohlen, oder hab sie während eines Angriffs verloren. Als ich vor zwei Monaten zur Front geschickt wurde, dachte ich noch, dieser Kampf, welche jetzt schon Tausende Opfer zählt, wäre ein Kampf um Ruhm und Ehre, dies waren kindische Träume. Denn schlussendlich war es nur ein Kampf zwischen den grossen Egos der Länderregierungen, und wir, das Kanonenfutter, mussten diese Hölle auf Erden ertragen, uns einander abschlachten, sodass Abertausende von Männern nie mehr ihre Frau, ihre Kinder sehen werden. Die ersten Wochen vergingen schnell und gut, zugunsten beider Seiten, einfach abwechselnd, wie bei einem Ballspiel. Später ging es nur noch im Schneckentempo voran und kein Fortschritt auf beiden Seiten wurde erzielt. Diese Erkenntnis lies die Soldaten an ihren Admirälen zweifeln. Dies führte nicht selten, immerhin auf unserer Seite, zu kleinen Protesten, welche im Nachhinein nur mit Peitschenschlägen belohnt wurden, da diese Aktionen immer sehr spontan und ohne viel Kopf ausgehandelt wurden, und sich die Admiräle und Oberschichten der Armee daran gewöhnt hatten und immer gut darauf vorbereitet waren. So wieder zu mir: Ich gab ich auf, die Pfeife zu suchen und schrieb meiner Frau wieder mal einen Brief, jeden dritten Tag um genau zu sein, weil der Brief auch etwa drei Tage bis zu seinem Ziel brauch. In dem Brief schriebe ich, dass es mir gut ginge, dass ich sie vermisse und für das ich mich bereits zum vierten Mal schämte, dass ich dies schrieb: Ich braucht ne Pfeife. Ansonsten, wenn gerade keine Angriffe stattfanden, hatte ich es ziemlich gemütlich in einem Dreckloch, mit Blättern gefüllt. Essensmangel hatten sie bisher auch noch nicht, bis jetzt noch ziemlich ok. Aber jeder Traum wird durch das Erwachen einmal beendet, und der nächste Alptraum wartet schon. Einige Tage vergingen und die mit Furcht, vorausgeahnte Pfeife der Admiräle ertönte laut auf der Feindesseite. Das Echo preschte über das Schlachtfeld hinweg. Im selben Augenblick begann das Artilleriefeuer… Im selben Augenblick begannen die Schreie.

Maria Bachmann’s Mann, welcher seit etwa zwei Monaten an der Front war, schickte seiner Frau regelmässig Briefe in denen er schrieb, das es ihm gut ginge, dass er sie vermisse oder dass er eine neue Pfeife brauche. Sie war immer wieder beruhigt, wenn sie einen Brief von ihm bekam, da sie versichert sein konnte, dass er vor drei Tagen noch nicht tot war. Sie selber arbeitete in einem Lazarett, welches jeden Tag mit hunderten von verwundeten gefüllt wurde, und in dem wenige komplett normal wieder zur Front zurückgeschickt werden konnten, viele waren einfach psychisch am Ende. Viele Patienten hatte sie gerne, aber es gab auch Ausnahmen. Beispielsweise ein General von der Westfront, welcher nach ihrem Wissen in der Einheit ihres Mannes war, aber trotzdem, er hatte eine zu grobe Art zu sprechen, vor allem mit Frauen, und sie hasste diese Leute. Ihre zwei Kinder waren grösstenteils zuhause und machten die Hausarbeit und kümmerten sich um die Stiefmutter, welche, seitdem ihr Sohn einrücken musste, untröstlich war und sich dafür die Schuld gab. Vom Rest der Verwandtschaft wusste sie rein Garnichts, da der Grossteil der Familie in Ostdeutschland lebte, dafür erhielt sie immer sehr interessante aussagen der Soldaten von der Front, welche nach ihrer Meinung noch gut genug bei Verstand waren, um ihnen glauben zu können. Währenddessen verlief ihr Alltag hart, aber im Grossen und Ganzen noch normal, bis vielleicht. Die Tage verstrichen und sie bemerkte es, es kamen keine Briefe mehr an.