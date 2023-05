Klub der jungen Geschichten Hotdog Diebe Ronja Zumbühl, Alpnach, 1. Oberstufe A2

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Alles fand an einem normalen Samstagvormittag statt. Ich und Benny, ein verspielter Labrador, sassen wie gewohnt auf der Couch und glotzten TV. Meine Eltern waren irgendwo in Amerika auf Geschäftsreise und liessen auch keinen Ton von sich hören. Also sass ich gelangweilt auf der Couch und spielte mit meinen Fingern an einem zerkauten Spielzeug von Benny rum und überlegte, wie das Ultra Energy Jogurt, das gerade in der Werbung angezeigt wurde, wohl schmecken würde? Da ich noch nichts gefrühstückt hatte bekam ich langsam Hunger. Also stand ich auf und lief in die Küche zum Kühlschrank, der nicht weit von der Couch entfernt stand, um mir etwas zum Essen zu holen. Doch der Kühlschrank war leer. Also entschied ich mich, vom Supermarkt, der etwa 2 km von Zuhause entfernt war, etwas Kleines zu holen. Doch als ich im Portemonnaie nachschaute, sah ich, dass das Geld nur noch für eine halbe Salami und eine Tafel Billigmilchschokolade reichen würde. Also war dieser Plan auch geplatzt. Mein Bauch knurrte trotz allem weiter, Benny schien auch langsam Hunger zu bekommen. Also musste ein neuer Plan her. Ich setzte mich an den abgenutzten Tisch, der im Wohnzimmer stand und fing an zu überlegen. Als ich so dasass und drüber nachdachte, was wir als nächstes tun sollen, kam mir der Hotdogstand, der ungefähr 50m von unserer Wohnung entfernt war, in den Sinn. Man könnte da ja ein oder zwei Hotdogs klauen… ich mein, man kommt doch nicht gerade ins Gefängnis, oder? Naja, am Schluss siegte der Hunger dann doch. Ich schnappte mir einen Bleistift, der noch von gestern auf dem Küchentisch lag und ein herumliegendes Blatt Papier und fing an den Plan zu skizzieren. Der Plan sollte so verlaufen: Ich und Benny warten, bis Herr Schmidt seine Gäste bedient und er unaufmerksam ist. Dann gebe ich Benny ein Zeichen und er schleicht sich in den Hotdogstand, schnappt sich ein paar Hotdogs mit Mayo und verschwindet wieder. Benny schaute gespannt zu und nickte so, als ob er’s verstanden hätte. Ich schnappte mir Bennys Leine, die auf der Couch lag und schloss die Haustür hinter mir. Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann und versteckten uns hinter der Hausecke um den Hotdogstand zu beobachten. Als Herr Schmidt ein paar Gäste bediente gab ich Benny das Zeichen. Er lief los und als er den Hotdogstand erreichte, schnappte er sich zwei Mayo-Hotdogs, die auf dem Tresen bereit lagen. Als Herr Schmidt die Bestellung fertig aufgenommen hat, drehte er sich um und erblickte Benny. Benny schien nichts bemerkt zu haben und lief wie geplant zurück zu mir, doch Herr Schmidt lief Benny wütend hinterher. Das war der Fehler. Wir waren uns zu sicher und hatten das nicht in unseren gigantischen Plan eingeplant. Als Herr Schmidt um die Ecke geplatzt kam, zuckten ich und Benny regelrecht zusammen. Als er sich wütend vor uns aufbaute lief es mir kalt den Rücken runter. Und als er dann noch mit seiner Standpauke anfing wurde mir leicht schwindelig. Ich fühlte mich irgendwie schuldig. Ich hörte ihm gar nicht mehr zu, da ich mittlerweile schon so Hunger bekommen hatte. Benny, der neben mir lag, schien die ganzen Umstände nicht zu interessieren, denn er kaute gemütlich an einem der Hotdogs rum und liess es sich schmecken. Als Herr Schmidt seine Standpauke mit der Bestrafung Tellerwaschen beendet hatte, war ich erleichtert. Ich bin mir sicher, meine Eltern werden davon kaum was mitbekommen und Tellerwaschen ist ja immer noch besser als Gefängnis.