Klub der jungen Geschichten Ich und der kleine Wichtel Sophie Baumann, Malters, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schaute vorsichtig in den Schrank hinein. Dort ganz unten in der Ecke war eine kleine Tür. Sie war rot und hatte einen goldenen Umriss. Neben der Tür stand eine kleine Laterne, die brannte. Doch die Laterne erlöscht schnell, als ich den Schrank öffnete. Ich rannte weg, weil es nun stockdunkel war. Am nächsten Morgen ging ich erneut in den Keller. Was war das? Die Tür war weg, die Laterne auch. Ich verstand nicht, dass plötzlich alles weg war. Jetzt musste ich aber in die Schule. Ich konnte mich kein Bisschen konzentrieren. Als die Schulglocke endlich klingelte, rannte ich nachhause. Ich ging in mein Zimmer und wollte die Hausaufgaben machen, doch wo waren meine Hausaufgaben? Ich durchwühlte das ganze Haus. Nichts! Nun lief ich in den Keller und da lagen meine Hausaufgaben vor dem Schrank. Ich wollte sie nehmen, doch sie entwichen mir. Eine kleine Stimme rief: ,,HEE MEINES’!» Ich erschrak so sehr, dass ich über den alten Teppich stolperte. Ich öffnete die Augen wieder. Vor mir stand ein kleiner Wichtel, der mich böse anstarrte. ,,Was ist?’’, fragte ich mit zittriger Stimme. Der Wichtel antwortete nur: ,,Mein.’’ Ich kapierte, dass er meine Hausaufgaben wollte. Ich liess sie los und der Wichtel rannte durch die kleine rote Tür, die erstaunlicherweise wieder da war. Ich hörte nur noch ein leises Danke. Ein Lächeln zog sich über mein Gesicht. An diesem Abend ging ich nochmals in den Keller. Diesmal brachte ich dem Wichtel ein Stück Brot mit. Als ich es ihm vor die Tür legte, kam eine kleine Hand aus dem Türspalt. Sie nahm das Brot und wenige Augenblicke später hörte man nur noch lautes Geschmatze. Vorsichtig fragte ich: ,,Wie heisst du?’’ Zuerst kam keine Antwort zurück, doch dann. ,,Fredi’’, kam es leise aus dem Dunkel hinter der Tür. Ich machte ein kleinen Freudenhüpfer. Fredi lachte und machte mit. Ich fragte leise: ,,Wir Freunde?’’ Fredi grinste mich an. Er nickte zufrieden. Die Tage vergingen und ich freundete mich prima mit Fredi an. Doch woher er kam, wollte er mir nicht verraten. Aber das war mir egal. Ich hatte einen grossartigen kleinen Freund. Dass Fredi existierte, war unser kleines Geheimnis. Ende