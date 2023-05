Klub der jungen Geschichten Ich und die Geschichte, die es nicht geben sollte Ladina Maurer, Göschenen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich spürte ein Kribbeln in meinen Händen, als ob sie wollten, dass ich den Kasten öffnete. Meine Beine liefen wie von selbst zu den kunstvoll verzierten Schranktüren. Vorsichtig griff ich zum Schlüssel und schloss ihn auf. Das grelle Licht blendete mich, aber ich wollte wissen, was sich darin befand. Im Schrank wurde mir schwarz vor Augen.

Als ich aufwachte, war alles dunkel, ich sass aber noch im Schrank. Ich musste jedoch feststellen, dass die Schranktüren von aussen verschlossen waren. Wie konnte das sein?

Ich gewöhnte mich langsam an die Dunkelheit, da sah ich einen Tunnel. Sollte ich hinein gehen? Naja, mir blieb nichts anderes übrig, also schritt ich in den Tunnel hinein. Ein paar alte Lampen gingen an, aber düster war es dennoch. Es tropfte und roch modrig. Ratten krochen in dünne Spalten und Spinnweben bedeckten die Wände. Igitt!

Nach etwa einer Stunde dachte ich mir: «Wieso laufe ich eigentlich noch? Es gibt keinen Ausweg!» Doch als ich gerade dabei war, die Hoffnung zu verlieren, zwängte sich eine kleine, koboldähnliche Gestalt aus einem der vielen Spalten. Das «Ding» musste niesen. «Hatschi!» Danach war der feuchte Boden voller Rotz. Als es sich ausgenossen hatte sagte es: «Folge mir, ich kenne einen Ausweg!» Doch ich war misstrauisch: «Wieso sollte ich dir vertrauen? Du bist bestimmt ein kleines Was-auch-immer-Wesen, das mich, ohne sich vorzustellen oder sonst etwas zu sagen, kidnappen will!» Als ich das ausgesprochen hatte, bereute ich sogleich, etwas gesagt zu haben, denn auf einmal fing es an, zu schimpfen und protestierte: «Erstens: Ich bin ein Glotsch. Das ist eine Koboldspezies, die hier wohnt. Zweitens: Ich habe dein abfälliges ‘Igitt’ gehört. Frechheit!!!» Der kleine Kobold machte eine Pause und als ich gerade etwas erwidern wollte, fing er wieder an, zu reden. In dem Gespräch erfuhr ich, dass sein Name Kilks sei. Ein seltsamer Name…

Als der Kleine mich durch die Gänge führte, redete er und redete und redete. Eine echte Quasselstrippe! Um sein Gerede zu stoppen, fragte ich: «Hey, Klecks! Wann sind wir denn da?» Doch als ich bemerkte, dass ich seinen Namen falsch gesagt hatte, war es schon zu spät und er fing schon wieder an mit seinem: Er heisse Kilks und es wäre eine Schande, einen so traditionellen Namen falsch auszusprechen und so weiter… Ich verdrehte die Augen.

Als wir eine Weile gelaufen waren, meinte Kilks, ich sollte die Leiter hochklettern. «Welche Leiter denn? Ich sehe keine!», habe ich gefragt. Kilks nahm an, dass ich die Leiter nicht sehen konnte, da sie für Menschen unsichtbar war. Ich dachte, ich wäre verrückt, denn es gibt doch keine unsichtbaren Leitern und erst recht keine Kobolde! Trotzdem versuchte ich, die Leiter emporzusteigen und tatsächlich war ich unversehrt oben angekommen. Ich stellte fest, dass ich direkt in unserem Garten stand. Ich wollte mich bei dem Kobold bedanken, doch als ich in das Loch, aus dem ich gestiegen war, blickte, war Kilks weg. Plötzlich schloss sich das Loch. Alles sah normal aus. War ich im Garten eingeschlafen? Ich ging ins Haus. In der Küche stand Mama. Sie fragte mich: «Schatz, wo warst du? Du wolltest mir doch die Einmachgläser aus dem Keller holen!» «Ähm, es ist ein wenig kompliziert…» Ich wollte Mama gerade erzählen, was ich erlebt hatte, doch da dachte ich, dass sie mir sowieso nicht glauben würde. Ausserdem; es gibt doch gar keine Magie oder Kobolde… Also sagte ich einfach: «Ach, ich habe es wohl vergessen. Sorry!»

Mama muss ja nicht alles wissen, oder?