Klub der jungen Geschichten Ich und mein anderes Ich Nadine Baumann, Wassen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mein Bauch begann zu kribbeln, der Schweiss rann über mein Gesicht. Ich öffnete die Tür des Schranks und sah ein Portal, das in die Vergangenheit zu führen schien. Als ich neugierig hineingestiegen war, schloss sich das Portal und ich sass in der Vergangenheit fest. „Oh nein!“, schrie jemand, „bist du auch hier gefangen?“ Die Stimme, die das gefragt hatte, war ich in der Zukunft. „Was?“, rief ich, „wie lange bin ich denn hier schon gefangen?“ „Oh, ich bin jetzt etwa zwei Jahre hier“, antwortete mein älteres Ich. „Zwei Jahre?“, ich war entsetzt. „Ja, zwei ganze Jahre“, bestätigte mein Gegenüber, „aber es gibt einen Weg, wie man hier rauskommt.“ Dann wollte ich wissen: „Aber warum bist du noch hier?“ „Ich habe den Weg nicht gefunden, aber langsam gewöhne ich mich an die Umgebung“, erklärte mein Ich aus der Zukunft, „aber jetzt willst du sicher mein Haus sehen.“ „Ja“, sagte ich und wir liefen über eine Wiese bis zu einem Haus. „Wow“, sagte ich, „aber ich bekomme langsam Hunger.“ „Holen wir uns ein paar Früchte“, schlug mein älteres Ich vor. „O ja, das ist eine gute Idee“, fand ich. Dann liefen wir los und bald sahen wir haufenweise Bananenbäume. Wir rannten sogleich auf sie zu und bedienten uns. Wir hatten bald genug Bananen gegessen, doch da fiel mir etwas auf. „Da, was ist das?“, ich deutete auf ein Blatt Papier auf dem Boden. Ich hob das Papier auf und öffnete es: „Das ist eine Karte. Eine Karte zum Portal. Schnappen wir uns noch ein paar Bananen und gehen los. Also, zuerst müssen wir zu einem Felsen, der aussieht wie ein Wolf.“ „Ich weiss, wo der ist“, sagte mein zukünftiges Ich, „wir haben einen langen Weg vor uns.“ Nach drei Stunden waren wir dort. „Wo müssen wir jetzt lang?“, wollte mein Gegenüber wissen. „Zum Mammutbaum, der klein, aber dick ist“, las ich auf der Karte. Als wir da waren, war es schon spät, weil wir uns dreimal verlaufen hatten. Wir beschlossen, uns ein Nachtlager zu suchen. „Wo ist es am sichersten?“, fragte ich. „Auf einem Baum“, meinte ich in der Zukunft. Als ich an diesem Abend endlich eingeschlafen war, war es schon dunkel. Ich träumte, dass es jemanden gab, der hier war und die Karte versteckt hatte. Am nächsten Morgen assen wir ein paar Bananen und gingen dann weiter zu einem Wasserfall in der Nähe, weil wir Durst hatten. Als wir getrunken hatten, sah ich auf die Karte und erklärte: „Wir suchen eine geheime Höhle in der Nähe.“ Die überraschende Antwort war: „Es gibt in der Nähe keine Höhle.“ „Aber es muss!“, ich setzte mich auf einen Stein am Wasser und warf ein paar flache Steine. Einer hüpfte über das Wasser und verschwand hinter dem Wasserfall. Ich stand auf und rief: „Die Höhle ist hinter dem Wasserfall!“ Ich sprang als erste hindurch, dicht gefolgt von meinem Ich aus der Zukunft. Und da sah ich es, ein Portal. Ich und mein anderes Ich sprangen gleichzeitig hindurch. Als ich aufwachte, merkte ich, dass alles nur ein Traum war.