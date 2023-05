Klub der jungen Geschichten Ich wurde blind Felix Müller, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank ganz langsam! Das Licht stach direkt in meine Augen. Ich sah nur noch schwarz! Und viel in Ohnmacht. Als ich wieder aufgewacht bin, sah ich immer noch nur schwarz. Ich suchte die Treppe des Kellers, die in die Wohnung führte. Ich fand die Treppe und konnte in die Wohnung. In diesem Moment klingelte mein Freund. Ich rief: «Du kannst reinkommen.» Ich erzählte ihm alles, was passiert ist. Mein Freund kaufte mir einen Blindenstock und einen Blindenhund. Mein Hund heisst Nino.

Ich wusste zwar nicht wie mein Hund aussieht aber wir wurden schnell Freunde. Ich habe mich schon langsam dran gewöhnt, dass ich blind bin. Ich geniesse trotzdem noch mein Leben und bin froh, dass ich einen neuen Freund habe. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund raus und laufe einmal durch Sursee. Einkaufen funktioniert super. Ich habe auch recht schnell die Blindenschrift gelernt. Mein Freund kommt mich in der Woche 3-mal besuchen. Ich gehe auch gerne reisen. Einmal als ich auf Italien gefahren bin, hatte mich eine Giftschlange angegriffen. Ich bin 5 ganze Jahre bewusstlos gewesen. Meine Familie passte auf Nino auf. Als ich aufgewacht bin, wusste ich nicht wo ich bin. Es war das Jahr 2028. Ich wusste nicht mehr, dass mich eine Schlange gebissen hat. Mir wurde alles erzählt was passiert ist.

Ich wusste nicht mehr, wie mein Hund heisst. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Hund habe. Mittlerweile ist es 2031. Das heisst ich bin 18 Jahre alt. Leider kann ich keine Fahrprüfung für das Auto machen. Ich sehe noch 2 Prozent mit Brille. Ich wusste gar nicht mehr wie meine Eltern und Geschwister heissen. Ich beschloss ein neues Leben anzufangen. Ich zog mit meinem Hund in ein Blindenheim. Dort wollte ich mit meinem Hund im Keller eine Flasche Sauren Most holen. Ich stiess mit dem Blindenstock an einen Schrank. Ich öffnete den Schrank und bemerkte trotz Blindheit ein helles Licht. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich konnte wieder sehen. Was ich sah, erzähle ich euch ein anderes Mal. Ende im Gelände.