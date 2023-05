Klub der jungen Geschichten Im Keller geträumt Emma Sarkissian, Zug, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Da meine Mutter schon über 2 Stunden im Keller war, sagte mein Vater: „Yara, gehst du mal kurz deiner Mutter helfen, sie ist schon eine ganze Weile unten“. Ich antwortete: „Okay, bis später.“ Ich nahm meine Finken mit schwarz-weissen Pinguinen drauf, die ich von meiner Oma bekommen hatte, band mir meine braunen Haare zusammen und ging zur Haustür. Ich nahm meinen Schlüsselbund mit den Schlüsseln für den Elektroroller, das Auto, die Arbeit, das Haus und den Keller. Dann lief ich in den Keller. Es war 22:29 Uhr, also musste ich mich beeilen, weil ich morgen zur Arbeit musste. Und weil ich sonst sehr schlecht drauf wäre. Ich ging also in den Keller, öffnete die Metalltür und lief hinein. Ich schaute nach rechts, niemand. Als ich nach links schaute, sah ich Licht. „Mama, bist du da?“, fragte ich laut und bekam keine Antwort. Ich lief zum Schrank, öffnete die Tür und traute meinen Augen nicht. Meine braunen Augen leuchteten in diesem Licht. Ich hörte laute Schritte, die langsam auf mich zukamen. Ich drehte mich um und sah einen maskierten Mann vor mir stehen. Ich bekam Angst, als ich merkte, dass ich allein war. Er fing an zu reden, aber ich verstand kein Wort. Ich drehte mich wieder um und schaute zum Schrank, um nach meiner Mutter zu sehen. Ich bückte mich, um die Glasscherben von ihrem Körper zu entfernen. Aber dann sagte der Mann mit einer sehr tiefen Stimme: „Stopp“. Ich drehte mich um und sah ihn schief an. „Warum soll ich anhalten?“, fragte ich neugierig. „Stopp“, wiederholte er. Etwa 10 Sekunden später passierte nichts, ausser dass ich fragte, ob es ihm gut ginge, weil ich meiner Mutter helfen wollte. Natürlich bekam ich keine Antwort. Aber dafür schüttelte er seine Kapuze und weisse Ratten mit roten Augen kamen heraus. Ich drehte mich um, um zu sehen, was passiert war. Die Ratten nahmen die Glasscherben und frassen sie. Ich stiess den Mann an die Schultern und sprintete etwa eine Minute lang zur rechten Seite des Kellers. Während dieser Zeit sah ich oft meine Spielsachen auf dem Boden liegen. Der Keller stank nach Ratten und das gefiel mir gar nicht. Ich sah einen Hammer vor der Kellertür meiner Nachbarin, nahm ihn und versuchte mich zu wehren. Mir wurde schwindelig, aber ich konzentrierte mich, als er auf mich einschlug. Ich wollte ihn umbringen, weil ich dachte, er sei schuld an allem, wegen meiner Mutter und so weiter. Ich wischte meine Tränen mit dem Arm weg und zielte auf seinen Kopf. Leider habe ich nicht den Kopf getroffen, sondern den Bauch. Ich wusste nicht, ob ihm etwas passiert war, also trat ich ihm von hinten in den Rücken und rannte weg, damit ich nach meiner Mutter sehen konnte. Sie war weg. Ich rieb mir die Augen und tatsächlich, sie war nicht da. „WAS?“, schrie ich panisch. Die Ratten, meine alten Spielsachen, alles war weg. Dann drehte ich mich um, schaute nach rechts und sah auch den Mann nicht mehr. Da hörte ich eine leise Stimme, sie klang wie meine Mutter. „Yara hallo? Wach auf“, sagte die Stimme und dann schüttelte mich jemand und ich wachte auf. Ich schaute meine Mutter an und fragte, was los sei. Sie sagte, dass alles in Ordnung sei, aber ich wachte nicht auf. Sie drehte sich um und ihre goldblonden Locken bewegten sich. Später fragte ich mich: „War das alles nur ein Traum?“