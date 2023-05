Klub der jungen Geschichten Im unterirdischen Keller Sven Marti, Ruswil Dorf, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es hatte mega viel Spinnen und grosse Spinnennetze, mega eklig. Ich und meine Freunde sahen leider nicht so viel ausser dem Licht aus dem Schrank. „Ding Dong Ding!“ Wir mussten jetzt in die Schule. Ich und meine Freunde Robby und Till wollten nach der Schule mit einer Taschenlampe diesen unterirdischen Keller erkunden. Da ein Licht. Ich rief meine Freunde zu mir herüber. Wir schoben den Schachdeckel auf die Seite und sahen eine Leiter, die nach unten führte und ein Licht. „Klingelingeling!“ Der Unterricht fing an. Wir hatten jetzt Musik. Das war mal langweilig ich sags euch. Ein bisschen später trafen wir uns im Coop. Wir kauften noch für jeden eine Vanille-Cola. Als wir dem Schulhaus entgegenliefen, sahen wir plötzlich ein Auto, das wir noch nie gesehen haben. Zwei Männer mit Sturmmaske sassen vorne. Wir wussten von da an schon, dass etwas faul war. Dieser Wagen war unheimlich, umso mehr wollten wir in die Höhle rein. Wir dachten, dass es ihre Räuberhöhle sein könnte. Wir schoben den Schachtdeckel wieder auf die Seite und stiegen hinunter. Till und ich machten unsere Taschenlampen an. Es waren mehrere Tische dort und auf denen lagen mehrere Weltkarten und sogar eine Karte unseres Dorfes. Plötzlich entdeckte Robby ein rotes X mit vier Autos als Spielfiguren. Ich dachte an das Auto, welches an uns vorbei gefahren war. Wir sahen wieder den Schrank, in dem eine Lampe leuchtete. Wir machten den Schrank auf und sahen ganz viele Schlossknacker und sogar zwei Sturmgewehre. Es hatte auch Überfallpläne z.B. einen Banküberfall. Unerwartet schlug der Schachdeckel zu. Wir hörten nur noch ein grässliches Lachen. Robby rannte unter den Schacht und nach oben. Er sah den Mann mit der Sturmmaske. Wir mussten einen anderen Weg finden. Ich zeigte auf einen dunkeln Tunnel. Wir hörten, wie die Räuber hinunterklettern, also blieb uns nur noch eine Wahl wir mussten durch den Tunnel. Robby rannte voraus. Wir sahen ein Licht von hinten und sprangen ins Dunkle. „Eine Leiter», jubelte Till. Wir hörten aber, dass die Räuber näherkamen, also rannten wir noch schneller. Wir kamen der Leiter näher. Auf einmal spürte ich ein Brennen am Arm. Ich wurde von einem Schuss gestreift. Mein Arm blutete, so wussten sie, wo wir durch gingen. Wir kletterten die Leiter nach oben und machten den Schacht auf und: „Licht, Licht!“, rief ich erleichtert. Zum Glück waren wir gerade neben dem Coop. Wir rasten gerade in den Coop. Uff hier waren wir sicher. Ich sah die Räuber noch, wie sie die Blutspur betrachten, die in den Coop führte. Als die Räuber weg waren, rannten wir zur Polizei. Wir plapperten denn Polizisten die ganze Geschichte vor. Er verlangte nach Polizisten, die in diesen Keller gehen sollten. Von uns verlangte er, dass wir uns da raus halten sollten. Er sagte noch zu mir, dass ich diese Wunde anschauen lassen sollte. Als ich dann Nach Hause kam, schaute ich Fernseher und hörte, dass die Räuber gefangen worden waren. Dann sah mich meine Mama mit dieser Wunde und die Hölle brach aus vor lauter Sorgen.