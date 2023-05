Klub der jungen Geschichten Im Wald der Schwarzen Witwe Carla Sanchez Perez, Emmenbrücke, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich erzähle euch meine Geschichte von Anfang an. Mein Name ist Erik. Ich bin 15 Jahre alt und lebe seit ich zwei Jahre alt bin im Waisenhaus. Meine Eltern haben meinen Bruder und mich damals verlassen. Mein jüngerer Bruder Luis, der 14 Jahre alt ist, lebt ebenfalls dort. Ich war mit meinen Freunden Diego und Luna an einem Donnerstagnachmittag im Wald. Wir spazierten immer weiter und weiter in den Wald hinein und vergassen die Zeit. Wir sollten um 18.30 Uhr zurück im Waisenhaus sein. Wir bemerkten erst spät, dass wir uns verlaufen hatten und niemand von uns den Weg zurück in das Waisenhaus kannte. Die Nacht brach herein und wir begannen zu frieren. Zum Glück konnte Diego ein Feuer machen. Wir waren müde, legten uns nahe an einen Baumstamm und versuchten zu schlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Diego sah, dass ich nicht schlafen konnte. Er fragte mich: «Soll ich uns bewachen? Dann kannst du beruhigt schlafen.» Ich war einverstanden. Ich schlief ein. Am nächsten Morgen waren Diego und Luna sehr hungrig. Ich hatte in meinem Rucksack eine grosse Wasserflasche und ein Sandwich. Ich halbierte das Sandwich und gab eine Hälfte an Luna und die andere Hälfte an Diego. Wir löschten das Feuer und liefen los. Nach etwa drei Stunden sah Luna einen Mann. Er war Mitte zwanzig. Ich rief: «Hallooooo!» Er sah uns und fragte, was wir mitten im Wald machen würden. Luna erwiderte geschockt: «Wir haben uns verlaufen.» Der junge Mann führte uns zu einem Baumhaus und gab uns zu essen und zu trinken. Wir waren sehr hungrig. Nach dem Essen zeigte er uns eine Landkarte. Wir realisierten, dass wir uns weit vom Waisenhaus entfernt hatten. Das bedeutete, dass wir viele Stunden zurücklaufen müssten. Der Mann, der als Einsiedler im Wald lebte, zeigte uns den Weg. Wir liefen los. Es war schon später Nachmittag und bald begann es einzudunkeln. Wir waren müde und wollten uns ausruhen. Auf der Suche nach einem Schlafplatz spürte ich auf einmal einen Stich auf meinem Arm. Ich meinte, es sei eine Mücke. Darauf hörten wir Schreie in der Ferne. Sie kamen immer näher. Schon bald erkannten wir zwei Betreuer aus dem Waisenhaus, die auf der Suche nach uns waren und uns endlich gefunden hatten. Erleichtert umarmten wir sie. Doch dann fragte mich mein Bruder Luis: «Was ist mit deinem Arm? Er ist rot und geschwollen!» «Mich hat eine Mücke gestochen», konnte ich noch stammeln. Dann wurde mir schwindlig und schon lag ich am Boden. Ich hörte nur noch die Stimme meines Bruders Luis der sagte: «Bald sind wir im Waisenhaus.» Besorgt schaute er meinen Arm an und wusste, was mich gebissen hatte: Die Schwarze Witwe, eine giftige Spinnenart. Kaum angekommen im Waisenhaus, brachte mich ein Krankenwagen ins Spital. Nach drei Tagen war ich wieder fit und konnte zurück. Alle waren froh mich wieder zu sehen. So hat diese Geschichte ein gutes Ende gefunden.

