Klub der jungen Geschichten Immer an Glück glauben Anna Gaspar, Baar, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Wir hörten ein

Schiessgeräusch, wir schauten nach hinten und sahen einen Elefanten, der am Boden lag. Das Blut floss raus wie ein Bach und ich könnte das Leiden spüren.

Hallo, mein Name ist Madelin.

Ich komme aus Kanada und bin 12 Jahre alt.

In meiner Geschichte werde ich euch etwas über meine BFF Mia erzählen.

Wir sind, naja, anders als andere besten Freundinnen. Das störte uns auch nicht, denn wir genossen das Leben als die «KOMISCHEN». Meine Mutter war eine alleinerziehende Mutter. Sie musste immer ganz lang reisen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Sie arbeitete als Tierärztin im Süden Afrikas. Ich persönlich fand den Beruf sehr spannend und ich möchte auch das werden, wenn ich gross bin.

Mein Geburtstag war in genau 10 Tagen. Und mein Traum wäre einmal mit ihr mitzugehen, natürlich nicht ohne meine beste Freundin MIA. OMG, nach tagelangem betteln hat sie mich mitgekommen lassen und Mia auch. Als wir Mia am Flughafen trafen, war sie schon ganz aufgeregt. Nach dem Boarding waren wir endlich im Flugzeug.

Ich muss gestehen, ich mag das Fliegen nicht gerne, aber weil ich so aufgeregt war, störte es mich nicht. Nach 11 Stunden sind wir endlich angekommen. Ich sagte mir «es wird ein spannendes Abenteuer». Bitte reden wir nicht vom Hotel!!! OOOOMMMMMGGGGGG!!!! Das war der Hammer, es übertraft alles, was ich je gesehen habe. Als wir unsere Zimmer erreicht hatten, hörte ich ein Geschrei. Naja, vielleicht war es ein Putzwagen, dessen Räder nicht so gut liefen. Am nächsten Morgen warteten Mia und meine Mutter schon, um unten in die Cafeteria das Frühstück zu holten. Schon wieder das Geschrei. Ich ignorierte es, aber irgendetwas brachte mich dazu nach zu schauen. Als ich im Garten war, sah ich weit und breit nichts. Ich ging zurück, aber irgendetwas gab mir das Gefühl, dass mich jemand beobachte.

Endlich gingen wir zur Station, in welcher Mama arbeitete. Ich sah viele Spritzen und Betäubungsmittel. Ich fragte Mama für was die wären und sie sagte nur, dass ich das sowieso nicht verstehen würde. Eltern, oder!

Meine Mutter befahl mir Äste für den Lagerfeuer zu holen. Mia kam natürlich mit. Wir allein in der Savanne, na toll. Es war ja schon dunkel. Da war es schon wieder, das Geräusch. Aber jetzt konnte es uns nicht entkommen. Wir gingen immer tiefer und tiefer in die Savanne rein. Oh nein, wir haben uns verlaufen. Das Geräusch, ich sah mich um und hinter mir lag ein Elefant » WAS IST DAS!», rief Mia? Ich ging zu den Elefanten hin und sah ihn in die Augen. Ich habe noch nie so schöne grünen Augen gesehen. Mia stand nur schockiert da. «Versteck dich, los!», murmelte ich. Wir versteckten uns hinter einem Gebüsch. Unglaublich, ein Jäger mit einer Pistole in der Hand kam auf den Elefanten zu. Wir rannten so schnell wir konnten weg. In der Station angekommen, erzählte ich alles meiner Mutter und sie war nicht glücklich. Sie unternahmen schnell was und wenn man wieder auf Elefanten schiesst, dann kommt man drei Jahre lang in das Gefängnis und muss eine hohe Geldbusse bezahlen. «Ich bin stolz auf dich», sagte meine Mutter zu mir. Ich umarmte sie. Am nächsten Morgen flogen wir wieder nachhause.

Als wir wieder nach dem Boarding im Flugzeug sassen, sagte ich zu Mia » Das war doch was, nicht war?», fragte ich sie. „Ich bin eher erstaunt», flüsterte sie. Die ganze Zeit schlief sie wie ein Murmeltier. Zuhause angekommen lief unser Leben wie gewohnt weiter. Wir gingen wieder in die Schule und erzählten stolz, was wir erlebt haben.

ICH WERDE ES NIE VERGESSEN!!!