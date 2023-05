Klub der jungen Geschichten In 17 Minuten Laurel Schmid, Ebikon, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Es ist Montagmorgen und die ganze Klasse 4e hat sich an der Bushaltestelle versammelt. Heute ist endlich der grosse Tag gekommen, wo sie ihren Roboter den AFBR* an der Messe vorstellen durften. Der Bus fuhr immer langsamer als dann Kemal und die anderen aus der Klasse aus dem Fenster schaute sah er die riesige Halle. Ein grosse «Oh!» ging durch die Klasse. Ganz hinten ist eine grosse Bühne, die einem Roboterkopf glich. Links und rechts davon standen Tische wo andere Teilnehmer: innen ihre Projekte vorstellten. Dazwischen fuselten überall Leute. Stolz lief Kemal und die anderen zu ihrer Tischnummer 68. Plötzlich, auf halbem Weg, viel Anika den Roboter auf den Boden. Entsetzt blickten alle auf die 1000 Teile. Mit wütender Stimme rief Max: «Wie konntest du es nur tun? Du weisst doch das wir ein halbes Jahr dafür gebraucht haben. Du bist eine Riesenidiotin!» Anika brach in Tränen aus. «Ich bin jetzt schuld an allem», dachte sie. «Hey Leute!», rief Kemal, «es ist gar nicht so schlimm. Wir brauchen nur Metall, Kupfer, Kabel und 6V Batterien. Holt das bei den anderen Tischen. Ich schaue in der Zwischenzeit, ob ich es an unserem Tisch reparieren kann. Ich glaube, wenn wir es vor Ort reparieren dann bekommen wir besonders viele Stimmen. 17 Minuten später startete die Show auf der Bühne. Jedes Team darf ihres Bauwerk präsentieren. Als die Klasse 4e auf die Bühne gerufen wird, fragte der Moderator: «Wie lange hat es gedauert den AFBR* zu bauen?» «Um genau zu sein 17 Minuten!», antwortete die Klasse zusammen.

Ob sie gewonnen haben, darfst du selbst entscheiden.

*Automatischer Fenster und Boden Reiniger