Klub der jungen Geschichten IN DER LETZTEN SEKUNDE GERETTET!!!!! Adelina Lanfranconi, 5. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte ein Mädchen namens Anna zu ihren Freunden. «Was meinst du damit?», fragte John. Sie sassen zu dritt in einem Baumhaus in der Baumkrone einer riesigen Eiche. «Na, dass was wir in der letzten Zeit erlebt haben», antwortete Anna auf Johns Frage. « Ich habe immer noch Albträume wegen dieser doofen Hexe», mischte sich jetzt auch Lena in das Gespräch ein. «Ja mir geht es gleich. Ich kann gar nicht mehr schlafen», sagte John, «Und du Anna?» «Also ich gehe meistens erst ganz spät ins Bett, dann schlafe ich einfach ein und habe keine Zeit Angst zu haben», antwortete Anna. «Das muss ich auch mal ausprobieren», meinte Lena.» Hey hört ihr das? Da ist doch ein Geräusch», rief John plötzlich. «Ja, jetzt höre ich es auch», Lena steht auf und geht zum Fenster. «Hey da ist jemand im Garten, ich glaube der sucht etwas», flüsterte Lena. «Lass mich mal», sagte Anna. «Ich glaube der will ins Haus. Wisst ihr wer das ist?», fragte John. «Nein ich glaube er oder sie ist verkleidet.»

Unterdessen im Garten. Ein grosser, schlanker Mann bewegt sich auf das Haus zu, als plötzlich jemand ruft «HALT!!», ein stark aussehender Mann mit Pistole geht auf ihn zu. «HALT, Polizei sie müssen stehen bleiben. Sie sind verhaftet!» Der Mann will flüchten doch der Polizist ist schneller. Er hält den Mann am Arm fest und führt den Mann aus dem Garten aber so wie die Freunde aus dem Baumhaus beobachten können lässt er den Mann wieder frei. «Was macht der denn da. So kann der Dieb wieder neues Unheil anrichten», ruft Anna. «Kommt wir gehen runter und schauen was da los ist.» «Ähm, muss das sein? Das sind gefährliche Verbrecher. Du weisst doch das wir uns da besser nicht einmischen», meinte Lena. «Also ich bin dafür das wir nach unten gehen und nachschauen», meinte John, «zwei gegen eine also, gehen wir nach unten.» Doch als sie unten sind, treffen sie dort keinen Polizisten, sondern jemand der ihnen sehr bekannt vorkommt. «Was machen sie denn hier?», fragte die verschreckte Anna. «So jetzt habe ich euch endlich», antwortete die Hexe. Sie packt die drei und hält sie fest «Ihr kommt nie mehr nach Hause. HAHAHA!!», ruft sie und lacht. «Hilfe, Hilfe, Hilfe!», riefen die drei. «Seid still ihr kommt sowieso nicht mehr nach Hause. Hilfe bekommt ihr auch nicht», sagte sie und brachte die drei in eine dunkle Grotte hinab. «So hier könnt ihr verhungern und niemand wird euch finden. Ach ja, die Handys haben hier automatisch keinen Akku mehr», sagte die Hexe. «Ich gehe jetzt meinen Geschäften nach. Viel Spass beim Sterben! Hihihihihi.» Die Hexe verliess die Grotte. «Ich möchte nicht sterben!», jammerte Lena. «Ach komm überlegen wir uns erst einmal, wie wir hier herauskommen», tröstete Anna sie. «Ähm nicht erschrecken ich bin ein Diener der Hexe. Ich möchte euch helfen aber noch eine Info euer Käfig sinkt in einen See hinab, dort sollt ihr ertränkt werden», sagt ein Drache und kommt auf den Käfig zu. «Also ich kann versuchen die Gitterstäbe auseinander zu biegen. Dann könnt ihr heraussteigen», sagte der Drache als er bei ihnen angekommen ist. «Ja, aber könntest du ein bisschen schneller machen, wir sind schon bis zum Kopf unter Wasser», sagte John. «Okay Achtung» «Jaaa du kannst das», rufen die drei. Der Drache schafft es als die drei fast unter Wasser verschwunden sind. Die drei schwimmen an die Oberfläche, befreien den Drachen und reiten auf ihm nach Hause.