Statistik In Riemenstalden ist im Corona-Jahr 2020 niemand gestorben In Riemenstalden blieb die Zahl der Todesfälle im vergangenen Jahr fast unverändert, während die Mehrheit der Gemeinden in der Schweiz mehr Tote verzeichnete als im langjährigen Durchschnitt.

Die Zahl der jährlichen Todesfälle in Riemenstalden seit 2010 im Vergleich.

(chm)

In der Gemeinde Riemenstalden ist 2020 kein einziger Mensch gestorben, wie aus der Todesfallstatistik des Bundesamts für Statistik hervorgeht. Schweizweit hat es im vergangenen Jahr total fast 76'200 Todesfälle gegeben, was ein Rekordwert ist und einem Anstieg von 12.4 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Statistik des BFS geht nicht den Todesursachen nach. Sie zeigt deswegen nicht einen direkten Zusammenhang mit der Coronapandemie, insbesondere nicht für einzelne Gemeinde. Schweizweit ist der Einfluss der Virusinfektionen aber deutlich sichtbar: Vor allem in den Monaten mit erhöhten Fallzahlen kam es zu deutlich mehr Todesfällen als üblich.

