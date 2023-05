Klub der jungen Geschichten In the Woods Lara Seufert, Cham, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es war der erste Montag in den Ferien. Ivy und ich sassen gelangweilt im Wohnzimmer. Das erste Semester meines Austauschjahres in Oxford war vorbei. Ich starrte an die alten Regale voll mit Büchern, da stach mir ein dunkelrotes Buch ins Auge. Ich beschloss es aus dem Regal zu nehmen. Auf dem Umschlag stand „Alice Rosad“. Ich blätterte durch die Seiten und bemerkte, dass es ein Tagebuch war.

Als ich auf der letzten Seite ankam, tippte mir Ivy auf die Schulter. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie aufgestanden war. Ich fragte sie: „Wer ist Alice Rosard“. „Hast du noch nie von der Legende gehört“, erwiderte Ivy. Ich verneinte und Ivy erzählte mir die Geschichte über Alice und wie sie anscheinend der unmenschlichen Gestalt im Wychwood Forest zum Opfer gefallen war.

Das Ganze passierte vor 20 Jahren am 6. Juni. Sie verschwand um 03:00 Uhr morgens und wurde um 05:00 Uhr bei Sonnenaufgang tot aufgefunden. Keiner wusste wirklich, was mit ihr geschah. „Heute ist der 6. Juni“, stellte ich fest. „Hast du etwa Angst“, fragte Ivy mich mit hochgezogenen Augenbrauen. „Ich beweise dir, dass es nicht real ist. Komm wir gehen in den Wychwood Forest. Er ist nur 10 Minuten entfernt“, schlug Ivy vor.

Wir warteten bis es 03:00 Uhr morgens war, nichts geschah. Ivy wollte schon sagen, dass sie recht hatte, als wir plötzlich etwas sahen. Hinter den Bäumen lauerte etwas. Das war der Moment, in dem wir realisierten, dass doch etwas an der Legende dran war. Wir erstarrten, als wir die Gestalt im Mondschein sahen. Sie starrte uns mit ihren roten Augen an und dann stürmten wir los, in den Wald, bis wir nichts mehr hörten oder sahen. In diesem Teil vom Wald waren die Bäume sehr dicht und man sah kaum den dunklen Himmel. Nach einigen Momenten der Stille bemerkten wir, dass wir keine Ahnung hatten, wo wir eigentlich waren. Nach einer Weile hörten wir es wieder. In diesem Moment zögerten wir nicht und liefen in verschiedene Richtungen los. Nach 100 Metern stolperte ich über eine Wurzel, die Geräusche kamen näher und dann blickte ich direkt in die Augen der Gestalt. Plötzlich lief sie weg und dann bemerkte ich, dass die Sonne aufging.