Klub der jungen Geschichten Insel Fantasia Cayla Schwitzky, Stans, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich wollte nachschauen was da drin ist, also öffnete ich die Tür. ich sah ein Knopf, er hatte ein Lollipop drauf. Ich überlegte mir, ob ich ihn drücken soll, dann ruft mich meine Mutter plötzlich zum Abend essen. Ich ging essen und dann musste ich ins Bett. Ich konnte gar nicht gut schlafen. «Am Morgen». Ich bin aufgestanden und habe gefrühstückt. Es gab Brot mit Nutella und Butter, lecker lecker. Dann hörte ich plötzlich ein gerauscht aus dem Keller. Ich hatte Angst den der Keller ist sehr dunkel und das Licht ist kaputt das Licht flackert die ganze Zeit, aber ich wollte unbedingt nach schauen also ging ich nach unten in den Keller. Ich sah wieder das Licht aus dem Schrank ich öffnete die Schranktür. Dieses Mal war es kein Knopf, sondern ein Hebel, dann Kamm plötzlich mein Hund Belo an gerannt er berührte, denn Hebel, der Hebel ging nach unten. Es war ungefähr 8,56 Sekunden alles Schwartz. Dann dachte ich wäre tot. Vielleich bin ich das auch. Plötzlich wach ich auf es war hell, alles war ganz gelb und pink. Meine Augen öffneten sich und dann aha ich viele Bäume, NEIN Lollipop. Die bäume waren Lollipop und die Flüsse waren schokoladen Sauce. Ich sah mein Hund Belo an, ich war geschockt er war ein Einhorn OMG ein Einhorn, Belo war blau und weiss. ich kann es nicht glauben das ich in einer anderen Welt bin oder bin ich noch auf der Erde. Dan Kamm plötzlich ein anderes einher angeflogen. Das Einhorn war pink und violett, dann sagte sie willkommen auf der Insel Fantasia. Ich bin Lola freut mich, ich heisse Dora. Komm ich führe dich ein bisschen umher. Wir sind hier im Dorf Snats. Dann gehen wir zum funk Wald. Dort gibst Portale zur Menschen Welt.» in Gedanken von Dora « oh das könnte meine einzige Chance sein. Dor hallo hallo hallo bist du noch da? Ja sorry habe nur etwas überlegt. Du willst doch nicht zu den Menschen gehe oder? Nein sicher nicht, ok dann ist ja gut « sie hat noch die anderen Dörfer gezeigt an Dora» ok das wars, schon, ja die Insel ist sehr klein. Also und wo übernachte ich? Du übernachtest hier in diesem haus ich bin gleich nebendran. Ok es ist schon spät, wir sollten schlafen gehen. Ok, darf ich morgen etwas allein machen ich will nämlich noch genauer die Insel betrachten. Ok kein Problem. dann vielleicht bis morgen, wenn wir uns sehen. Und essen gibt es in der Küche, also bediene dich. Ok danke, bye. Ich bin reingegangen und habe etwas gegessen. Dann ging ich schlafen. Gute Nacht. «am Morgen «ich bin aufgestanden und habe gefrühstückt. Dann ging ich mit Belo zum funk Wald. Ich musste etwa so 3,54 Minuten laufen. «am funk Wald angekommen» da ich sehe das Portal. Belo und ich verabschiedeten uns noch von der Insel Fantasia. Dann gingen wir in das Portal rein. Es war ungefähr 8,57 Sekunden dunkel. Ich und Belo sin im Keller angekommen. Dann schaute ich auf die Zeit, es war keine zeit vergangen. Dann gingen ich und Belo nach oben ich sah meine Mutter und umarmte sie ganz fest.