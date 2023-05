Klub der jungen Geschichten Interbanks Simon Flühler, Stans, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schaute in den Schrank hinein, plötzlich kam ein Zombie auf mich zu. ,,Aufwachen, aufwachen!” ,,J.J hör auf, ich will schlafen.” Mein kleiner Bruder nervt mich jeden Tag. Oh, ich habe mich ja gar noch nicht vorgestellt. Also ich bin Simi. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Interbank, eine kleine Stadt am Meer. Meine Körpergrösse ist 1.73m. Meine Eltern haben mich und mein kleiner Bruder vor einem Jahr verlassen. Seit dem leben wir alleine. Ich zog schnell meine neon orange Hose und mein gelbes T-Shirt an. Jetzt gehe ich aber in die Küche und frühstücke. Ich dachte nochmals über den Traum nach. Es war ein komischer Traum. Ich ging nach dem Frühstück in den Keller und schaute mir den Schrank genau an. Ich hatte den Schrank noch nie zuvor gesehen. Er sah unheimlich aus. Als ich ihn betreten wollte, drehte ich mich noch einmal um. Hinter mir stand J.J. Er versteckte sich hinter einer Mülltonne. ,,J.J ich sehe dich.” sagte ich. ,, Was machst du hier.” erwiderte J.J. ,,Das gleiche könnte ich dich fragen J.J.” ,,Ich wollte nachschauen, was das für ein Schrank ist. Ich hatte einen Traum, dass im Schrank ein Zombie ist.” rief J.J ,, Ich auch. Aber schrei nicht so herum” sagte ich. ,, Gehen wir gemeinsam in den Schrank? Ich habe Angst”, flüsterte J.J. ,,OK!” Danach gingen wir gemeinsam in den Schrank. Im Schrank war ein kleiner Gang. Wir gingen den Gang entlang. Der Gang war beleuchtet mit Fackeln. Als wir am Ende des Ganges ankamen, war ein grosser Raum mit noch mehr Fackeln. Im Raum waren zwei Türen. Auf einer Tür stand Nenniweg und auf der anderen Nereilrev. Wir entschieden uns für die Tür Nenniweg. Hinter der Tür war eine riesige Landschaft. Doch in dieser Landschaft war der Himmel goldig und der Boden aus Diamanten. Ausserdem hatte es einen Hügel aus Silber. Hinter dem Hügel entdeckten wir ein kleines Dorf. Als wir am Dorf ankamen, stand ein kleiner Mann vor uns. Er sagte:,, Hallo ich bin Robi. Morgen wird mein Dorf angegriffen von meinem Bruder Robsi. Ihr seid die einzige Rettung, denn nur ihr könnt Robsi stoppen. Ich und J.J waren verwirrt. ,,Wieso weisst du, wer wir sind und wie sollen wir deinen Bruder Robsi aufhalten?”, fragte ich. Robi erklärte uns die ganze Geschichte. Als er ein Kind war, lebte er und seine Familie in diesem Dorf. Robi und Robsi spielten jeden Tag zusammen. Ihre Eltern sagten:,, Geht nie in das Tal Nereilrev. Dort hat es eine riesige Armee von Skelettkriegern.” Eines Tages wollte Robsi nachschauen, wie es dort aussieht, doch er kam nicht mehr zurück. Als Robi seine Eltern im Dorf suchte, waren sie verschwunden. Zuerst dachte er, es war die Skelettarmee. Doch sie gingen, weil sie Angst hatten. Das schrieben sie in einem Brief, den sie ihm hinterliessen. Ausserdem stand im Brief, dass er mich und J.J genau heute an diesem Tag holen soll. Das hatte er mit einem alten Schlafänderungstrank gemacht. Als er die Geschichte fertig erzählt hatten, machten wir uns bereit. Er gab uns noch je 20 Wasserbomben. Danach gingen wir durch die Tür Nerelrev. Hinter der Tür war eine Reihe von Skelettkriegern. Es war schwierig. Doch wir schafften es, sie zu besiegen. Robsi lief langsam zu Robi und umarmte ihn. ,,Danke Robi, du und deine Freunde haben mich gerettet. Komm wir gehen nach Hause.” Als wir wieder zurück im Dorf Nenniweg waren, standen die Eltern von Robi und Robsi vor ihrem Haus. Wir feierten bis spät am Abend. Robi gab uns noch je ein Diamant, bevor wir uns danach verabschiedeten. Es war ein tolles Abenteuer.