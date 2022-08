Zuger Wahlen 2022 Irene Iten im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Die wichtigste Stütze in unserer Gesellschaft sind die Familien, die auf einer gesunden Existenzgrundlage basieren. Diese wird im Arbeitsmarkt (Wirtschaft/öffentliche Hand et cetera) generiert. Ebenso bilden Vereine eine starke Basis in unserer Gesellschaft und tragen mit ihren sportlichen sowie kulturellen Angeboten zu einem erfüllten sozialen Leben bei. Die Förderung von optimalen Rahmenbedingungen für Familien, den Arbeitsmarkt sowie unsere Vereine liegt mir daher am Herzen. Bedeutend dabei ist, dass man diesen Rahmen mit gesundem Menschenverstand setzt und stets eine unkomplizierte Umsetzung sowie die Finanzen im Auge behält. Als ehemalige Gemeindeschreiberin und Kantonsrätin (LU) weiss ich, wie man Lösungen erarbeitet und umsetzt.

