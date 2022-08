Zuger Wahlen 2022 Ivan Malaschkewitsch im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Ivan Malaschkewitsch den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Ivan Malaschkewitsch stellt sich in eigenen Wort vor)

Als Neuzuzüger möchte ich mich an meinem neuen Wohnort engagieren und dafür sorgen, dass der Kanton sich in eine nachhaltige und für alle Bevölkerungsschichten vorteilhafte Richtung entwickelt. Familien und Normalverdiener dürfen wegen der steigenden Mietpreisen nicht aus ihrer angestammten Umgebung vertrieben werden und müssen auch bei einem Umzug weiterhin bezahlbaren, zeitgemässen und nachhaltigen Wohnraum beziehen können. Gleichzeitig gilt es, den anzunehmenden Bevölkerungswachstum so ökologisch und sozialverträglich wie möglich anzugehen. Die Natur rund um unsere Gemeinden darf nicht noch weiter belastet werden! Diesen Zielen möchte ich mich verschreiben und für gemeinsame, breit abgestützte Lösungen für die Menschen kämpfen.

