Zuger Wahlen 2022

Janine Bühlmann im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Janine Bühlmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Janine Bühlmann stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich bin jung, zielstrebig und am Puls der Zeit. Das Wohl der Bevölkerung liegt mir sehr am Herzen. Durch meinen Teilzeitjob im Alterszentrum bin ich ständig in Kontakt mit Menschen und begleite sie durch den Alltag. Deshalb ist es für mich ein besonderes Anliegen unser Gesundheitssystem zu verbessern. Gerechte Löhne und bessere Arbeitsverhältnisse sind die Lösung für den Personalmangel im Gesundheitswesen.

___

