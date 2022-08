Zuger Wahlen 2022 Jannis Pfiffner im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Jannis Pfiffner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Jannis Pfiffner stellt sich in eigenen Wort vor)

In Oberwil aufgewachsen und wohnhaft, Mitglied Oberwil Rebells aktiver Spieler und Trainer, Golf und Sport allgemein sind meine Interessen. Ich habe im Sommer 2021 meine Lehre als Hochbauzeichner in einem verankertem zuger Architekturbüro abgeschlossen. Seit Juli 2020 bin ich Mitglied der Jungfreisinnigen Zug und seit Juli 2021 auch im Vorstand tätig. Der Beweggrund, für den Schritt in die Politik war, dass ich den jungen Leuten die Politik schmackhaft machen möchte.

Meine Kernthemen sind:

Förderung Sport

Förderung Kultur mit liberalen Lösungen

Eine freie Marktwirtschaft mit Innovationsoffenheit beibehalten

___

