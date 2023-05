Klub der jungen Geschichten Jenseits der Realität Ouy Khie, Lim, Adligenswil, 3. KSS

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dieser Schrank war das Letzte, was wir von meinem Vater hatten.

Als ich noch klein war, erzählte mein Vater mir: „Sohn, was auch immer du machst, öffne niemals den Schrank in unserem Keller.“ Ich fragte neugierig: „Warum Papa?“ In diesem Moment drehte er sich um und lief die Treppen runter. Das waren seine letzten Worte, bevor er verschwand.

Nun waren schon 10 Jahre seit dem Verschwinden meines Vaters vergangen. Ich näherte mich vorsichtig dem Schrank. Mein Herz fing an schnell zu schlagen und ich wurde nervöser und nervöser. Das ominöse Licht des Schrankes blendete mich immer mehr, je näher ich dem Schrank kam. Ich guckte auf dem linken Türflügel. Auf dem wurde eingraviert: „NICHT ÖFFNEN!“ Eine Stimme in meinem Kopf wiederholte, ich soll den Schrank nicht öffnen, doch ich war bereit. Ich musste herausfinden, was dieser Schrank und das Verschwinden meines Vaters miteinander zu tun hatten. Mit all meiner Kraft griff ich nach der Türklinke und öffnete die Tür.

Als die Tür offen war, verschwand das Licht. Es war ein normaler Holzschrank. Es war absolut nichts drinnen. Verdammt! Ich fühlte mich betrogen. Mit all meiner Wut schlug ich den Schrank, doch plötzlich ging meine Faust durch das Holz und ich verlor mein Gleichgewicht. Ich fiel durch den Schrank und landete in einer Gasse in irgendeiner Stadt.

Es war alles farblos und fühlte sich verlassen an. Ich stand auf und wischte den Staub von meinem Pullover ab. Hinter mir war eine Sackgasse. Ich lief zur Sackgasse und tastete mit meinen Händen. „Wo ist diese Wand, bei der ich durchgefallen bin?“, fragte ich mich, während ich die Wand abtastete. Nichts passierte und ich ging aus der Gasse. Ich sah weder Autos noch Menschen. Aus meiner Hosentasche nahm ich mein Handy heraus und blickte auf die Zeit. Es war 22:22, doch der graue Himmel war seltsamerweise zu hell für diese Zeit. Ich probierte meine Mutter anzurufen, doch der Anruf wurde sofort abgebrochen. Nochmal tippte ich auf den Knopf, doch nichts passierte.

Plötzlich fühlte ich, als würde mich etwas anschauen. Ich schaute mich um und sah eine Silhouette von einer Person, welche aus dem Fenster schaute. Ohne zu zögern, sprintete ich weg von diesem Gebäude. „Hey, warte schnell!“, rief die Person aus dem Fenster. Ich schaute nicht nach hinten. Wieder schrie diese erwachsene Stimme: „Bist du das Toni?“

In diesem Moment hielt ich an. „Wer bist du?“, fragte ich. Er antwortete: „Toni, ich bin dein Vater. Komm doch in mein Hotel hinein.“ Ich rannte zum Hotel und ging in den zweiten Stock. Dort erwartete mich ein bärtiger Mann. Er trug eine Brille. Ich umarmte ihn. „Wo bist du nur gewesen, Papa?“, heulte ich, als mir Tränen über das Gesicht liefen.

Nachdem ich wieder beruhigt war, rief mein Vater: „Hör gut zu Toni. Wir sind an einem Ort jenseits der Realität. Das Konzept von Zeit existiert hier nicht. Ich bin hier hin geflüchtet, weil ich etwas herausfand, das man nicht durfte. Wir leben in einer Simulation!“ Ich konnte nicht glauben, was er sagte, doch er schien nicht verrückt zu sein. War mein Leben die ganze Zeit nur eine dämliche Simulation? Ich wollte das nicht akzeptieren. Plötzlich klingelte mein Handy. Das Gesicht meines Vaters wurde bleich. „Hast du dein Handy mitgenommen?“, fragte er mit Angst. Ich nickte. In diesem Moment hörten wir Helikopter, die auf uns zuflogen. „Es ist vorbei. Sie werden mich kriegen!“