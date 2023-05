Klub der jungen Geschichten Joey Lynn Niederberger, Stans, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat.

Die Sage ist, dass jemand aus unserer Familie, irgendein ur-ur-ur-ur-ur…. Onkel als Kind in den Keller gegangen ist, den Schrank geöffnet hat und niemehr nach oben gekommen ist. Total spooky, nicht?

Früher hab ich nie an diese «Legende» geglaubt. Diese Geschichte ist mir irgendwann einfach fast aus dem Kopf verschwunden. Ich hab mich manchmal nur lächerlich darüber gemacht. Doch jetzt wird mir mulmig. Trotzdem habe ich den Drang diesen Schrank zu öffnen. Ich trete näher, noch ein bisschen näher. Und öffne den Schrank.

Ja und jetzt sitze ich hier in diesem Bücherladen in der Krimi Abteilung. An mehr kann ich mich auch nicht erinnern.

«Hey Joey, bring mal bitte diese Kundin zu den Büchern für Kinder ab neun Jahren», sagte eine kleine, dicke, alte Frau, die höchstens 1.55 cm klein ist und ihre grauen Haare zu einem Dutt zusammengebunden hat. Obwohl der Dutt eigentlich mehr nach einem Vogelnest aussieht. Aber warte mal…? Joey? Ich heisse nicht Joey und ich bin auch kein Junge!! Ich sehe an mir herab und merke, dass ich wirklich ein Junge bin. Eine Sekunde später beginne ich zu kreischen.

Die Leute um mich herum halten sich die Ohren zu. Manche verlassen sogar den Laden. Was geht hier überhaupt ab? Wieso bin ich hier und wie bin ich überhaupt hierhergekommen? Doch die einzige Frage, die ich mir im Moment beantworten kann, ist dass ich wieder nachhause will!

Alle Leute um mich herum sehen mich komisch an. Langsam werde ich leiser. Und dann höre ich auf zu schreien. Nun ist es still.

Jetzt meldet sich die kleine, alte, dicke Frau: «Es tut mir sehr leid. Tun sie einfach so als wäre das nicht passiert. Sehen sie zum Beispiel mal da hinten nach. Da haben wir neue Bücher» Sie setzt noch ein falsches Lächeln auf und die Menschenmenge beginnt wieder zu wuseln und zu flüstern.

«Und du kommst mit mir», zischt sie mir ins Ohr und zieht mich hinter den Tresen eine Treppe hinauf. Wir kommen in eine alte Wohnung in der überall alte Dinge rumstehen. Ausserdem riecht es verdächtig nach Räucherstäbchen!

«Was war das denn?», fragt die Frau und sieht mich vorwurfsvoll an. Ich sage nichts. Was soll ich denn sagen?

«Ich hab jetzt keine Zeit für Albernheiten! Und du willst ja nicht unsere Kunden vertreiben. Wir reden heute Abend weiter!»

Die Frau geht und ich sehe mich in der Wohnung um. Nicht viel Spannendes. Doch plötzlich stosse ich auf einen Raum, der nach einem Kinderzimmer aussieht. An der Türe steht mein Name. Joey. Wenn man reinkommt, sieht man ein Bett mit Weltraum Überzug. Einen Schreibtisch, Kleiderschrank und in der Ecke einen lilanen Sessel. Hübsch! Und dann sehe ich in den Spiegel. Ich sehe einen gewöhnlichen Jungen mit blondem, gekraustem Haar, blauen Augen und vielen, vielen Sommersprossen. Nicht schlecht!

Moment mal…was passiert da mit meinem Auge? Es rutscht immer weiter nach unten. Nun ist es auf meiner Backe. Und meine Sommersprossen beginnen sich zu bewegen. Sie tanzen auf meiner Nase herum, doch diese teilt sich in zwei und verschiebt sich auf meine Stirn. Meine Ohren sind plötzlich ganz weg, wie auch meine zwei Nasenhälften und von der einen auf die andere Sekunde habe ich gar kein Gesicht mehr.

Und dann wache ich auf.

Verschwitzt liege ich in meinem Bett und atme hektisch. Nur ein Traum! Nur. Ein. Traum.