Klub der jungen Geschichten Jonas spannende Entdeckung Lorena Portmann, Sursee, 4. Primar

(chm)

Es lebte einmal ein Mensch der hiess Jonas. Er war 33 Jahre alt. Er hat eine Villa gekauft und sie war sehr gross. Die Villa hat einen grossen Keller, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und vieles mehr. Die Villa war sehr teuer und hat 40'000'000 Franken gekostet. Jonas ist beim Kauf in die Villa rein marschiert. Er hat alles genau angeschaut ausser den Keller. Jonas stieg heute zum ersten Mal in den Keller. Denn er wollte nun doch wissen, was es da zum Entdecken gab. Als er die Treppe runter ging war er erstaunt. Dort schien ein Licht aus einem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als er ihn aufmachte sah er, dass im Schrank ein offener Tresor mit Rolexuhren, Handys, Computer und IPad. Er nahm sich ein Handy und eine Rolexuhr. Er zog die Uhr gleich and und steckte sein neues Handy in seine Hosentasche. Der vorherige Eigentümer der Villa hinterliess wohl die Sachen im Tresor, weil er dem Finder etwas Gutes tun wollte. Jonas hat auch einen Schlüssel im Tresor gefunden und schloss nun den Tresor ab. Anschliessend ging er die Treppe hoch und ging ins Wohnzimmer. Er hatte Lust fernzusehen. Plötzlich klingelte es an der Haustür. Es war sein Nachbar Jeery. Er erklärt Jonas dass sein Licht nicht mehr geht. Es gab bei Jeery einen Stromausfall. Jonas konnte seinem Freudn weiterhelfen, weil er Elektriker ist. Er ging also zu ihm nach Hause und reparierte das Licht. Jeery bedankte sich und lud Jonas zum Abendessen ein. Sie genossen ein leckeres Essen und hatten viel Spass. Zwei Stunden später ging er nach Hause. Jedoch wollte Jonas noch nicht ins Bett. Er dachte noch immer viel über den Tresor in seinem Keller nach. Er ging in die Küche und machte sich eine grosse Tasse warme Milch mit Honig. Anschliessend ging er ins Wohnzimmer und er setzte sich gemütlich auf sein neues Sofa. Er griff nach der Fernbedienung die auf dem Salontisch lag und schaltete den Fernseher ein. Er genoss seine köstliche Honigmilch und ist dabei eingeschlafen. Er träumte vom leckeren Abendessen bei seinem Freund Jeery. Er ist sehr dankbar für sein neues Leben und dass der vorherige Besitzer der Villa ihm so viele tolle Sachen überliess.