Klub der jungen Geschichten Kämpferische Katzen Lara Walker, Gurtnellen, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber erstmal, hallo, ich bin Federpfote, eine Katze. Ich wohne schon lange hier, seit ich ein kleines Kätzchen bin. Und das ist gut so. Ich finde es toll hier. Tag und Nacht hat man nichts weiter als Ruhe. Naja, die Jungen sind schon etwas laut. Und dann kam unsere Anführerin. Sie heisst Leopardenstern. Sie wollte, dass ich ihr helfe die Mauer fertig zu machen. Natürlich sagte ich ja, ich wollte ja auch nicht, dass dem Clan etwas passiert. Jedes Jahr bauen wir die Mauer neu, damit sie standhält, weil unsere Nachbarclans nicht gerade brav sind, vor allem der Donnerclan. Wenn man vom Teufel spricht… Als wir schlafen gehen wollten, fiel die Mauer ein und der Donnerclan brach in unser Lager ein. Als der Kampf vorbei war, war unser ganzes Futter weg. «Oh nein, wir haben nicht ein Eichhörnchen mehr und der Winter steht vor der Tür. Was sollen wir tun?», sagte Graustreif. Dann hatte ich eine Idee: «Lass uns das Fressen einfach zurück stehlen!» Ich fand das eine gute Idee, aber Leopardenstern wollte nicht. Sie fauchte: «Bist du verrückt?! Das sind viel mehr Katzen als wir.» «Ein Versuch ist es doch wert», sagte ich. Ich konnte Leopardenstern und somit auch den ganzen Clan überzeugen. Als wir dort angekommen waren, passierte etwas. «He! Wir wurden erwischt! Flussclan Rückzug!», Leopardenstern hätte es nicht so laut sagen dürfen. Denn sie weckte auch alle anderen Katzen auf. «Weg hier!», rief sie. Wir lagen weit hinten, bis der Fluss kam. Zum Glück waren die Donnerclan-Katzen echt schlechte Schwimmer und sie wagten es nicht. «Nein, wir brauchen das Fressen», sagte eine Donnerclan-Katze und sprang trotzdem rein. Ich weiss nicht wieso, aber ich sprang ihr hinterher. Vermutlich, weil es noch eine Babykatze war. Ich dachte, alle hassen mich jetzt. Aber nein, die Donnerclan-Anführerin war sehr dankbar und wir schlossen Frieden. Wir gaben ihnen die Hälfte der Beute und wir waren alle glücklich. Als der Frühling kam, lief alles gut. Alle Clans hatten über den Winter genug zu fressen und die schönste Jahreszeit fing an.