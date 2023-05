Klub der jungen Geschichten Karma kassiert Nino Cristofaro, Luzern, 6. Primar

(chm)

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte ich genervt. Aber bevor wir uns über uns selbst aufregen, konnten, hörten wir hinter uns Schüsse. Jack riss die Tür zu unserem Geheimversteck auf und wir rannten die Treppe in das erste OG hinauf. Unser Geheimversteck war ein verlassenes kleines Häuschen im Wald, es war alt, aber praktisch. Wir rannten schnell, probierten aber möglichst leise zu sein. Nun waren wir im 1. Stock. Mucks Mäuschen still gingen wir vor unser Büro. Hinter uns schlossen wir direkt die Türe des Vorraums. Für einen Moment waren wir nun sicher. Es war eine unheimliche Stille, schnell ging ich zu Jack der vor dem Büro die Türe knackte, denn wir hatten den Schlüssel vergessen. «Lionel, die Türe ist verschlossen». Ich fragte: «kannst du sie knacken?» «Ich denke schon», antwortete mein Kollege. Eine Minute später hatte er die Türe geknackt und wir traten ein. «Du bist einfach der Beste!» «Danke», antwortete er. Das Büro war ein renovierter Raum mit einer Kommandozentrale. Es lag in London mitten in einem Wald. Erneut fragten wir uns wieder, wie konnte das nur passieren. Ich zählte auf was wir vorher gemacht hatten. Wir waren in ein verlassenes Haus gegangen und hatten den Tresor geknackt. Dann hatten sie uns gesehen und hatten uns verfolgt. Wir hatten Glück gehabt, dass wir noch lebten und jetzt waren wir hier. Wir hätten uns nicht erwischen lassen sollen.

Es war schon eine Weile vergangen. Wir schauten aus dem Fenster. Niemand war dort, zusammen gingen wir aus dem Zimmer und liefen ins Treppenhaus. Wir gingen die Treppe hinunter. Nun hatten wir das Erdgeschoss erreicht, dort befindet sich der Ausgang wir schauten noch mal. Niemand war dort. Oder doch nicht, wir sahen das sich hinter einer Säule etwas bewegte. Doch schon war es zu spät, in dem Augenblick rannten die beiden Verfolger auf uns zu. Bewaffnet mit zwei Pistolen. Genau wie es aufgehört hatte, fing es wieder an. Ich und Jack rannten die Aussentreppe hinunter. «Jack!» «Ja», erwiderte er. «Wo durch»? «Zur Strasse!» Mein Gefühl sagte mir, dass ich zur Seite springen musste, und das tat ich. Tatsächlich ein Schuss, von den Verfolger, schoss direkt an mir vorbei. Zum Glück habe ich auf mein Gefühl gehört, doch ich hatte nicht viel Zeit darüber nachzudenken. Wir mussten weiter rennen. Ohne zurückzusehen sprinteten wir. Nun hatten wir unsere Fahrräder erreicht, die wir dort abgestellt hatten. Sie verfolgten uns nicht mehr. Wir stiegen in Sekunden Schnelle auf die Fahrräder. In dem Moment hörten wir eine Hupe. Die Verfolger kamen mit einem schwarzen Van, auf dem rote Feuerstreifen lackiert waren. Es fühlte sich an als fuhren wir 60 Km/h. Doch jetzt verloren wir an Tempo, denn es ging Berg auf. Die Verfolger kamen immer näher. Wir fuhren auf den Strassenrand. Spektakulär sprangen wir von unseren Fahrrädern und wollten weiter rennen. Doch chancenlos. Die Verfolger stiegen aus ihren Wagen und packten uns. Hilfe riefen wir, doch sie unterdrückten unseren Schrei. Sie trugen uns rücksichtslos in den Van. Ein Knall und die Türe waren zu. Im inneren des Fahrzeuges war es stockdunkel. Ich tastete mich zur Türe, und probierte sie zu öffnen. Tatsächlich sie ging auf. Sie waren so doof und vergassen die Türe von dem Van zu schliessen. Wir stiegen aus dem Fahrzeug und gingen nach Hause.

Gefängnis mit einfarbiger FüllungAm nächsten Morgen lasen wir hoffnungsvoll die Zeitung, um zu erfahren, ob die Verfolger festgenommen wurden. Und tatsächlich die Zeitung berichtete darüber. Wir freuten uns, aber nicht lange. Denn es klopfte an der Türe, es war die Polizei. Sie Namen uns auch fest. Wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Und wir dachten nur Karma kassiert.

Cristofaro, Nino

Alter: 11 Jahre

Franziska Elias, Julien Merz

Klasse 5./6. C

Schulbetriebseinheit (SBE) Felsberg- Unterlöchli, Luzern