Klub der jungen Geschichten KATASTROPHE IN DEN EVERGLADES Luca Schumann, Littau, 5. Primar

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ raunte mir Kingsley ins Ohr, als die drei Schlägertypen auf uns zu kamen. Vor etwa fünf Minuten hatten die drei uns gefragt, wo unsere Lehrerin war. Den Grund hatten sie nicht genannt. Der Anführer, ein Glatzkopf mit Sonnenbrille und grobschlächtigem Gesicht, wirkte eher nicht so vertrauenswürdig. Ich hatte mich geweigert, es preiszugeben, und war mit meinem Freund Kingsley geflohen. „Da lang!“ brüllte ich Kingsley zu und gemeinsam rannten wir die Treppe vom Schulhof hinunter zum Parkplatz. „Hallo Leonidas!“ begrüsste mich Mom freudig, die vor unserem klapprigen, alten Jeep stand. „Wir müssen weg hier, schnell!“ Mom kennt mich gut genug, um in einer solchen Situation keine Fragen zu stellen. Ein paar Sekunden später waren wir auf der Strasse und rasten in Richtung Stone-Street. Vor der Haustür verabschiedete sich Kingsley von mir und ging in Richtung Earth-Street. Als wir die Treppe zum dritten Stock emporstiegen, erzählte ich Mom, was passiert war. Oben auf dem Sofa fläzte sich mein jüngerer Bruder Thilo und las Bat-man Comics. „Ich glaube, du solltest es erfahren.“ Sagte Mom unerwartet. „Was erfahren?“ fragte ich wissbegierig. „Das du ein Homoanimalis bist.“ „Hummer-was?“ „Homoanimalis.“ sagte Mom ungeduldig. Und vor meinen Augen wurde sie zu einer Amur Leopardin. Ich riss den Mund auf, doch da war sie auch schon wieder ein Mensch. „Es gibt ein Internat für Kinder, die so etwas können,“ erklärte Mom,“die Animal-High. Sie liegt an der Küste. Ich blickte sie skeptisch an. Ich wusste nicht mal, ob ich das überhaupt konnte. Aber hier in diese Schule wollte ich nicht wieder zurück, auch wenn Kingsley ein guter Freund war. Zwei Minuten später stiegen wir wieder in den Jeep. Thilo schien von all dem nichts bemerkt zu haben. Der Direktor hiess Mr. Storm, erzählte Mom. Nach einer Weile hielten wir vor einem ummauerten Gebäude. Ein grosser, breitschultriger Mann ging auf uns zu. „Sind Sie Mrs. Greenwood?“ Mom nickte. „Können Sie sich auch verwandeln?“ platzte es aus mir heraus. „Ja,“ sagte er lächelnd,“ in einen Wanderfalken.“ Die Schule war tatsächlich direkt am Meer und davor waren eine Wiese und ein kleiner Wald. Das Gebäude war ein hohes, gelb gestrichenes Haus mit einem Giebeldach. „Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit, ihnen die Schule zu zeigen. Das wird ein Schüler übernehmen, Nicolas Finley.“ entschuldigte er sich. Nicolas erwies sich als freundlicher, gesprächiger Junge. Er hatte braunes, gelocktes Haar und eine Brille. Von ihm erfuhr ich, dass wir uns ein Zimmer teilen würden. „Du hast Glück, das du heute gekommen bist. Morgen machen wir einen Ausflug in die Everglades. „Toll! Was bist du eigentlich für ein Tier?“ fragte ich neugierig. „Erdmännchen, ich hab gehört, du bist ein Amurleopard?“ „Ja.“ Antwortete ich. Am Abend hatte ich mich entschieden, ich würde hierbleiben. Ich verabschiedete mich von Mom und richtete mich ein. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf.

Zwei Stunden später versammelten wir uns alle vor der Schule. Mr. Hille und Mrs. Mount kamen auch noch mit. Dann stiegen alle in den Schulbus.

Ich musste wohl weggedöst sein, denn Nicolas rüttelte an meiner Schulter. «Aufwachen, Leonidas!» Vor uns erstreckte sich der riesige Everglades-Nationalpark. Wir waren gerade Zweihundert Schritte gegangen, als sieben Gestalten aus dem Unterholz brachen. «Übergeben sie mir die Schule?» fragte ein blonder Mann. «Niemals!» keuchte Mr. Storm. Instinktiv griff ich nach einem Ast. Dann griffen die Kerle an. Einem schmetterte ich den Ast ins Gesicht, Mr. Storm kämpfte als Wanderfalke. Auch die anderen Schüler griffen ein und die Typen wurden im Nu überwältigt. Mr. Storm rief die Polizei und wir gingen zurück zum Schulbus. Ich fand diese Schule grossartig.